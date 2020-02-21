Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго

Институт маркетинга морепродуктов Аляски представил отчёт о потерях из-за российского эмбарго, действующего с 2014 года.

В нём аналитики посетовали, что для американской рыбы Россия рынок закрыла, при этом сама является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в США, а с момента введения ограничений стала ещё больше зарабатывать.

Отмечается, что РФ даже фактически вытеснила рыбу с Аляски на американских рынках, так как её продукция оказалась дешевле, хоть и выросла в цене по сравнению с 2013 годом на 69%.

Рыбаки объяснили это низкими пошлинами на ввоз российских морепродуктов.

При этом до введения эмбарго рыбопромышленники Аляски ежегодно экспортировали в Россию продукцию примерно на 40 миллионов долларов, что делало РФ вторым по важности рынком сбыта после Японии.

Россия, в свою очередь, нарастила экспорт рыбы в итоге в 1,7 раза - с 326 до 551 миллиона долларов.