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Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго

21 февраля 2020, 06:09  •  166 • В мире
Рыбаки с Аляски пожаловались на российское эмбарго, отметив, что несут убытки. При этом Россия стала больше зарабатывать, увеличив экспорт на американский рынок.
Институт маркетинга морепродуктов Аляски представил отчёт о потерях из-за российского эмбарго, действующего с 2014 года.
В нём аналитики посетовали, что для американской рыбы Россия рынок закрыла, при этом сама является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в США, а с момента введения ограничений стала ещё больше зарабатывать.
Отмечается, что РФ даже фактически вытеснила рыбу с Аляски на американских рынках, так как её продукция оказалась дешевле, хоть и выросла в цене по сравнению с 2013 годом на 69%.
Рыбаки объяснили это низкими пошлинами на ввоз российских морепродуктов.
При этом до введения эмбарго рыбопромышленники Аляски ежегодно экспортировали в Россию продукцию примерно на 40 миллионов долларов, что делало РФ вторым по важности рынком сбыта после Японии.
Россия, в свою очередь, нарастила экспорт рыбы в итоге в 1,7 раза - с 326 до 551 миллиона долларов.

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