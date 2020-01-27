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Россия справится: В Израиле по Дуде и Зеленскому прозвонил колокол

27 января 2020, 14:09  •  39 • В мире
Практикуя русофобию у себя дома, Польша, Украина и страны Балтии по-хамски отнеслись к Дню памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, не испугавшись обвинений в антисемитизме. Не пора ли евреям и другим бить тревогу?
Автор:
Латышев Сергей
На это почему-то почти не обратили внимания. А ведь это своего рода сенсация. Президенты Польши и стран Балтии демонстративно проигнорировали отмечавшиеся в четверг в Иерусалиме День памяти жертв Холокоста и предстоящую 75-ю годовщину освобождения Красной армией концлагеря Освенцим. Президент Украины Владимир Зеленский приехал, но отметился лишь скандалом, глубоко оскорбившим организаторов мемориальных мероприятий.
Об этом, конечно, сообщалось, но в чисто информационном стиле, как о фактах, но не о том, что русофобия становится сегодня индульгенций для всего, даже антисемитизма.
Новое тут состоит в том, что лидеры стран Восточной Европы, которые за исключением Украины входят в ЕС, впервые осмелились продемонстрировать такое не только у себя дома, но и за рубежом, на крупном международном мероприятии. Прямо в Израиле. И даже не испугались при этом обвинений в антисемитизме, будучи уверенными в том, что Запад не пожертвует своим "предпольем" в гибридной войне с Россией, что их прикроют. Может быть, и прикроют, но для евреев это очень опасный знак, закрывать глаза на который — значит, напрашиваться в обозримом будущем на крупные неприятности.
Путин и Лавров еле сдерживали слёзы на мемориальных мероприятиях в Израиле. Фото: Xinhua / Globallookpress

Дуда ни в чём не раскаивается

Плохой пример для прибалтов и украинцев подал президент Польши Анджей Дуда. Он демонстративно отказался приехать в Израиль для участия во Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Якобы потому, что главным иностранным гостем на нём будет президент России Владимир Путин, а ему самому не дадут выступить. По этой причине на форум не приехал президент США Дональд Трамп, пославший туда, однако, вице-президента Майкла Пенса. Трамп не приехал, потому что всегда хочет быть первым. И он понимал (или ему объяснили), что на этом мероприятии в Израиле он будет всегда только вторым.
Дуда не явился на самом деле по другой причине — чтобы не слышать неприятных для него слов о роли Польши и поляков в преследовании евреев, причём не только до, но и после войны, об истинной роли Польши в её начале. Ему не хотелось оказаться в стране, которая в российско-польском споре на тему, кто виноват, целиком поддерживает Россию, считая её спасителем евреев от Холокоста. А ещё он был, дескать, обижен на слова главы израильского МИД Исраэля Каца, мать которого советские солдаты спасли от смерти в Освенциме, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". Крепкое, не вполне "политкорректное" высказывание, но, увы, в целом верное. Дуда заявил, что не намерен встречаться с Кацем, "пока тот не извинится". Выступая в Давосе, польский президент самодовольно подтвердил, что принял "правильное решение не ехать".
Россия может поучиться у Израиля, как чтить свои жертвы и не давать другим похабить их память. Фото: marcobrivio.photo / Shutterstock.com

Прибалты заодно

Вслед за главой польского государства форум в Израиле бойкотировали президенты сразу трёх бывших советских прибалтийских республик, власть в которых ныне принадлежит потомкам тех, кто всеми силами помогал в годы войны нацистам делать Прибалтику "свободной от евреев", а теперь чинит всяческие препятствия для возврата их потомкам утраченной недвижимости и иной собственности.
Они не приехали, дескать, потому, что там будет Путин, а на самом деле потому, что боятся вопросов на эту тему. Им было тоже неприятно, что они не смогут фальсифицировать предвоенную и военную историю в Израиле, в школах которого её преподают точно так же, как в России. Ибо и там ещё есть немало живых свидетелей, способных подтвердить, как всё было на самом деле. И они тоже не испугались своего коллективного демарша.

И Украина тоже

Зеленский, президент Украины, где евреев в годы войны уничтожали при оккупации так же безжалостно, как и в Прибалтике и тоже во многом руками местных карателей, приехал, но лучше бы этого и не делал. Он в последний момент отказался от участия во Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Вся украинская делегация во главе с Зеленским сдала свои билеты на него, так как их, дескать, не хватило для всех желающих.
Представители мемориального комплекса "Яд Вашем", где проходило мероприятие, назвали этот демарш "отвратительной манипуляцией", "циничным и сбивающим с толку", выразив возмущение, что Зеленский и Ко так используют "событие, имеющее большое значение для всего мира".
Зачем он так поступил? Ведь украинский президент, отправляясь в Израиль, уже знал, что выступать там, как Путин, он не будет: не того он калибра, и времени на него не хватает. Конечно, по очевидным внутриполитическим причинам, чтобы лишний раз не раздражать украинских антисемитов, а также не выслушивать гневных протестов и вопросов израильтян о "бандеризации" Украины, которую он не в силах остановить.
Президент Украины Владимир Зеленский, хоть и еврей, глубоко оскорбил израильтян. Фото: Mark Neyman / Israel Gpo

Что их бесит?

Все "отказники" либо не согласны, либо боятся признаться, что Путин ничего не выдумывает, когда постоянно повторяет, что в современном мире в некоторых государствах открыто продвигаются человеконенавистнические идеи расизма и антисемитизма, проводятся неонацистские шествия, предпринимаются попытки исказить правду о Второй мировой войне и оправдать агрессоров и их пособников, а памятники воинам-освободителям оскверняются и уничтожаются.
Это как раз то, что происходит сегодня в Польше, на Украине, в Литве, Латвии и Эстонии. Власти этих стран не готовы подписаться, естественно, и под этими словами Путина: "Такое возмутительное явление требует ответа всего международного сообщества… Мы намерены и далее твёрдо противостоять любому проявлению национализма и экстремизма, антисемитизма и религиозных конфликтов. Мы ожидаем, что все страны и народы объединят усилия в борьбе с этими угрозами".
Президентам-"отказникам" становится также не по себе, когда они слышат слова, сказанные Путиным президенту Израиля Реувену Ривлину: "Нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило". Или что антисемитизм "заканчивается Освенцимом". Так как они отлично понимают, что это по ним звонит колокол.
В Восточной Европе, прикрываясь русофобией, поднимает голову и пещерный антисемитизм. Фото: Anatolii Stepanov / Globallookpress

Самый главный вопрос

Ожидание выводов: почему в Ираке возобновились протесты против присутствия иностранных военных
Но ещё более интересен другой вопрос, самый главный. А понимают ли израильтяне и евреи вообще, что де-факто — в качестве индульгенции русофобии — происходит реабилитация антисемитизма, что он возрождается в странах ЕС (свою лепту в этот феномен вносят и многочисленные мигранты из мусульманских стран) и на Украине скоро начнёт непосредственно влиять в самую негативную сторону на жизнь и будущее евреев?
Судя по реакции представителей "Яд Вашем", там это понимают. Это также отлично понимают российские евреи, что показали сделанные в пятницу заявления президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды на пресс-конференции, посвящённой VII съезду объединения. Глава ФЕОР, в частности, заявил, что "традиция приезжать в Польшу по поводу дня Холокоста — это неправильная практика". И объяснил почему: "Потому что лидеры приезжают не только в Освенцим, они приезжают в Польшу и тем самым дают некий статус, некий почёт, некую легитимизацию того, как вели себя руководство Польши и поляки во время Второй мировой войны". Вместо этого Борода предложил проводить мемориальные мероприятия 27 января в Иерусалиме, что лучше соответствует "и исторической правде, и здравому смыслу".
Нет сомнений в том, что Россия справится с этим вызовом. Западные страны же должны наконец осознать (а Израиль на государственном уровне решительнее добиваться этого), что возрождение антисемитизма под дымовой завесой русофобии недопустимо, что нельзя закрывать глаза на существование и использовать неофашистов Восточной Европы в гибридной войне с Россией, потому что пострадают от этого в первую очередь именно евреи. Инстинкт самосохранения должен сработать, что неизбежно сделает евреев и русских, осознавших особенно в последние годы, как непросто жить, когда тебя постоянно обвиняют во всём, союзниками, одинаково нетерпимыми и к русофобии, и к антисемитизму.

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