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Россия спасает украинцев из Афганистана. Блогер назвал лишь один нюанс

25 августа 2021, 08:45  •  429 • Политика
Минобороны России сообщило об организации эвакуации из Афганистана граждан, в числе которых есть и украинцы. Блогер Сергей Колясников обратил внимание на один нюанс, поинтересовавшись, нет ли среди этих эвакуируемых граждан Украины военных преступников?
Напомним, сегодня утром Минобороны России сообщило о том, что по поручению президента Владимира Путина 25 августа "организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации из Афганистана". Речь идёт о спасении граждан России, а также государств - членов ОДКБ - Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Есть среди спасённых Россией и украинцы.
Последние вызвали вопрос у известного блогера Сергея (Zergulio) Колясникова. У себя в Telegram-канале он обратил внимание на один момент, связанный с эвакуацией украинцев.
Но есть нюанс, - пишет блогер. - Если речь о вывозе тех украинских наёмников, что официально воевали в АТО (информация об этом мелькала в СМИ), то зачем? Это военные преступники.
При этом Колясников и не сомневается, что "Россия всех вывезет". "И наши самолёты точно не выкупят богатые иранцы, как это произошло с украинским бортом", - резюмирует блогер свою мысль.

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