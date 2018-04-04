Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Участники специального заседания Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России, Китая и Ирана о проведении совместного объективного расследования инцидента в Солсбери, в результате которого отравлению подверглись бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, являющаяся гражданкой РФ. Британский представитель в ОЗХО назвал это предложение "отвлекающим маневром" со стороны "возможного организатора" отравления. Против предложения РФ высказались и представленные в Исполсовете страны Европейского союза.

При этом министерство иностранных дел Великобритании, как стало известно в среду, удалило со своей официальной страницы в Twitter запись, в которой было сказано, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитическое вещество, которым отравлены 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, произведено в России. Ранее на заключение британских ученых ссылался глава Форин оффиса Борис Джонсон, однако во вторник глава лаборатории публично признал, что ей не удалось определить место производства отравляющего вещества.

Представители российской стороны выразили сожаление по поводу отказа Лондона от прямого взаимодействия с Москвой и в качестве альтернативы призывали к созданию многосторонней экспертной группы, однако и эта инициатива не нашла поддержки. В этой связи Россия предложила созвать по делу Скрипалей открытое заседание СБ ООН.

По словам генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю, эксперты организации к началу следующей недели проведут исследование проб, взятых ими в Солсбери. При этом доклад, который будет подготовлен по итогам исследования, Технический секретариат передаст лишь британской стороне, а той уже самой предстоит решить, с кем она будет делиться результатами.

Выступивший на заседании заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов посетовал на то, что британская сторона "продолжает избегать взаимодействия [с Россией] в любой форме", но при этом "в пропагандистских целях в публичном пространстве постоянно ... чего-то требует" от РФ.

Он подчеркнул, что "Россия даже больше Великобритании заинтересована в выяснении истины, поскольку речь идет о покушении на жизнь гражданки РФ Юлии Скрипаль, а то, как это было сделано, очень напоминает террористический акт".

Москва, напомнил Каламанов, и ранее предлагала Лондону вступить в прямой диалог, однако эти предложения "услышаны не были". "Более того, Великобритания пошла на резкое повышение градуса напряженности в двусторонних отношениях с Россией, обратилась к своим союзникам, спровоцировала высылку российских дипломатов из Лондона и ряда других стран, - заметил он. - Последовали ответные жесткие действия со стороны России. Обстановка приобрела крайне опасный и непредсказуемый характер, эскалация продолжается".

По словам главы химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игоря Рыбальченко, Россия, созывая заседание, рассчитывала, что Исполсовет ОЗХО призовет Москву и Лондон "совместно работать в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия", а также даст генеральному директору организации поручение "содействовать в налаживания технического сотрудничества". При этом российская сторона была готова к поискам любой другой "опции, которая будет наиболее оптимальной, ведущей к выявлению истины".

"Учитывая, мягко говоря, неприязненные отношения британцев к нам, мы выражаем готовность к разным вариантам, - сказал Рыбальченко. - Не хотите взаимодействовать с нами напрямую, давайте делать это опосредованно, не только при участии Техсекретариата ОЗХО, но и, например, в рамках созданной по решению Исполсовета многосторонней экспертной группы с подключением специалистов заинтересованных стран. Британская сторона могла бы пригласить участвовать в этой совместной работе тех, кого она захочет там видеть. Но тогда и мы попросим некоторых наших партнеров отрядить в эту группу своих представителей".

Великобритания ответила отказом на предложение России о совместном расследовании инцидента в Солсбери. "Мы не согласимся с требованием России провести совместное расследование", - заявил врио постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго. "В Конвенции о запрещении химического оружия нет такого требования, чтобы жертва вовлекала возможных организаторов в совместное расследование", - сказал дипломат, фактически вновь обвинив Москву в причастности к отравлению Скрипалей.

По мнению британской стороны, российское предложение о совместном расследовании "превратно", это "отвлекающий маневр". "С помощью большего количества дезинформации российские власти хотят избежать ответа на заданные им вопросы", - отмечает британская сторона.

Против российского предложения высказался и представлявший на заседании Евросоюз постоянный представитель Болгарии при ОЗХО Красимир Костов. По его словам, ЕС "крайне обеспокоен" тем, что российская сторона "готовит почву для того, чтобы отвергнуть результаты работы ОЗХО по инциденту в Солсбери". "Крайне важно, чтобы РФ ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и обеспечила полное и исчерпывающее раскрытие информации для ОЗХО по программе, имеющей отношению к инциденту", - сказал представитель Болгарии, которая в данное время председательствует в ЕС.

В ответ глава химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ констатировал, что сотрудничать отказывается как раз Лондон, а Москва от расследования фактически отстранена. "В Техсекретариате ОЗХО заявляют, что могут поделиться имеющимися в его распоряжении сведениями лишь с согласия британской стороны. Это абсолютно ненормальная, я бы даже сказал больше, подрывающая основы целостности нашей организации ситуация", - сказал Рыбальченко.

"Можно объективно констатировать, что на фоне многочисленных призывов к нам сотрудничать с ОЗХО Россия на деле полностью отстранена от информации по этому случаю. Отстранен от этого и Исполсовет", - добавил эксперт.

Как сообщил на заседании гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю, результаты проведенного экспертами организации исследования станут известны к началу следующей недели. По его словам, "эксперты ОЗХО посетили два места, где две жертвы подверглись воздействию отравляющего вещества, и собрали пробы из окружающей среды".

"После этого специалисты взяли биометрические пробы у этих двух жертв, а также у третьего лица, офицера полиции, который, по имеющимся данным, также был подвергнут воздействию отравляющего вещества", - отметил Узюмджю. В соответствии с установленной методологией, пробы были доставлены в лабораторию ОЗХО, каждая их них разделена на две части. Одна часть каждой из проб была передана британской стороне, а другая часть была направлена в четыре аккредитованные ОЗХО лаборатории.

"Результаты анализа этих проб должны быть получены ОЗХО в начале следующей недели, - сказал глава организации. - После получения результатов Техсекретариат подготовит доклад и передаст его Великобритании". "Другие государства смогут получить доступ к этому докладу по соглашению с британской стороной", - добавил Узюмджю.

По его словам, эксперты ОЗХО на всех этапах работают независимо и не вовлечены в расследование, проводимое британскими властями. Техсекретариат не раскрывает имена и численность экспертов, направленных в Солсбери, ни одной из стран, за исключением самой Великобритании как страны, запросившей техническую поддержку. Гендиректор также сказал, что Техсекретариат не может проинформировать Исполсовет относительно выбранных лабораторий для анализа вещества.

В то самое время, когда заседание Исполсовета ОЗХО было в полном разгаре, стало известно, что МИД Великобритании удалил со своей страницы в Twitter сообщение с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены Скрипали, было произведено в России. В этом удаленном сообщении была ссылка на результаты исследований, проведенных в военной лаборатории в Портон-Дауне.

"Аналитические исследования, проведенные ведущими мировыми экспертами в военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне четко дают понять, что это было нервно-паралитическое вещество военного класса "Новичок", произведенное в России. Портон-Даун - прошедшая аккредитацию в ОЗХО и официально признанная лаборатория", - утверждалось в этом сообщении Форин оффиса, датированном 22 марта. Между тем во вторник, 3 апреля, заведующий этой лабораторией Гари Эйткенхед публично признал, что британские ученые не смогли установить происхождение вещества.

Подобное манипулирование фактами дало официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой основание сравнить британских коллег с наперсточниками. "Опубликовали твит, сделали миллион ретвитов, прошло время и его удалили. Начнется потом: "не так поняли, мы же говорили highly likely [англ. "с большой долей вероятности" - прим. ТАСС], это говорило о том, что это не прямые обвинения". Вот цена этому страшному спектаклю", - сказала Захарова.

Попытки Лондона юлить и манипулировать пока никак не повлияли на позицию его ближайших европейских партнеров - Парижа и Берлина. "С самого начала Франция придерживается линии, которая заключается в том, что с большой долей вероятности в Солсбери был применен газ, что это нервно- паралитический газ, что он российского производства. В этой связи Франция доверяет ведущемуся следствию, которое позволит одновременно определить и производителя газа, и то, каким образом он был применен", - заявил в среду официальный представитель французского правительства Бенжамер Гриво.

После признания главы лаборатории в Портон-Дауне в позиции Берлина "ничего не поменялось", заявила в этот же день заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Она добавила, что Берлин "разделяет точку зрения Лондона" в отношении данного инцидента.

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, ни о каком доверии к Великобритании в вопросе расследования дела Скрипалей не может идти речь. "Доверия к Великобритании не просто нет, его не может быть с учетом всех безобразий, вытворяемых Лондоном на ежедневной основе, с учетом неприемлемой, из ряда вон выходящей риторики, которая применяется к России", - сказал дипломат.

"Только всестороннее изучение всех фактов и обстоятельств с нашим непосредственным участием может обеспечить действительно беспристрастное установление истины. В этом была суть нашего предложения. Не больше, но и не меньше", - подчеркнул замглавы МИД РФ. "Если теперь оказывается, что та же группа стран возражает против этого, получается, что они в очередной раз расписываются в собственном стремлении приносить истину в жертву своим геополитическим амбициям", - подчеркнул Рябков.

Невзирая на неутешительный итог заседания ОЗХО, Москва не намерена опускать руки и продолжит добиваться своего в поисках истины, поэтому она потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипалей. "Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, что безнаказанность недопустима, что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения, мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в 15:00 [22:00 мск - прим. ТАСС] открытое заседание Совета Безопасности ООН", - заявил в среду на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, обращаясь к председателю СБ.

Как заявил в среду президент РФ Владимир Путин, Россия не ждет от Великобритании извинений после огульных обвинений в причастности к инциденту в Солсбери. "Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем в последнее время", - сказал российский лидер.