Россия создает самый быстрый вертолет в мире

В интернете появились изображения новейшего российского вертолета, «неофициальные» тактико-технические характеристики которого выглядят сенсационно. Утверждается, что винтокрылая машина сможет летать со скоростью 700 км/ч (такие цифры больше привычны для пассажирских лайнеров). Ну и что же это за диво такое? Ведь до сих пор скорости наших самых лучших боевых вертолетов «топтались» на рубеже 300-350 км/ч. А тут - в два раза больше!

Еще в ноябре 2017 года гендиректор концерна «Вертолеты России» Андрей Богинский проговорился, что в 2018 году Министерству обороны будут представлены две концепции скоростного вертолета. По его словам, над проектами работают два конструкторских бюро, и военное ведомство выберет «наиболее предпочтительное решение». А в феврале 2018 года тогдашний замминистра обороны России Юрий Борисов подтвердил, что Минобороны «планирует получить сверхскоростной вертолет, который сможет летать со скоростью свыше 400 км/ч». А теперь оказывается, что создание перспективного скоростного вертолета (ПСВ) РФ вышло на финишную прямую.

И чем же она уникальна? Эксперты уже назвали эту машину революцией в мировом вертолетостроении (создана она в конструкторском бюро «Камов»). У вертолета, помимо фирменного соосного расположения несущих винтов, будут крылья и шасси, убирающиеся в полете.

ПСВ будет оснащен новыми двигателями и внутренними отсеками для оружия. Кроме военной, машину готовят в пассажирской версии. Экипаж будет размещен так же, как и в вертолете Ка-52 «Аллигатор» (два пилота рядом). Название перспективной машины пока неизвестно. Она будет оснащена средствами инфракрасного противодействия для подавления авиационной техники противника.

Но я бы пока не спешил захлебываться от восторга: все-таки, новая (и расхваленная конструкторами) винтокрылая машина пока на стадии испытаний. Аплодировать будем тогда, когда Президент России подпишет указ о принятии ее на вооружение.

Неофициальный топ-10 самых быстрых (гражданских и боевых) вертолётов в миреФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники