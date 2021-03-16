Россия сорвала переговоры с НАТО в 2020 году - Столтенберг

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Глава альянса похвастался контактами и "взаимодействием" с российскими студентами и лицами, "формирующими общественное мнение" в РФ

Москва виновата в том, что в 2020 г. сорвались переговоры в рамках Совета Россия – НАТО. Такое обвинение в адрес РФ содержится в докладе генсекретаря блока Йенса Столтенберга, обнародованном во вторник, 16 марта.

По словам норвежца в прошлом году альянс оставался открытым к диалогу в рамках Совета для обсуждения тем международной безопасности, "укрепления прозрачности и предсказуемости".

Однако Москва, по его утверждению, с февраля 2020-го "систематически" отказывалась от встреч в заданном формате.

Тем не менее, в отчете говорится, что контакты на высоком уровне между представителями Североатлантического блока и РФ все же продолжились. Например, состоялась встреча самого Столтенберга с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Помимо этого поддерживаются контакты между военным натовским руководством и коллегами из РФ, следует из документа.

Кроме того, Столтенберг отдельно выделил "диалог с российским гражданским обществом и российскими СМИ, чтобы противостоять правительственной враждебной дезинформации и исправить ситуацию". Отмечается "взаимодействия" осуществляются как в цифровом формате – через специальные видеоблоги, публикации и видео в соцсетях, так и напрямую с российской аудиторией путем общения "со студентами и ключевыми лицами, формирующими общественное мнение".

По информации генсека альянса, в 2020 г. сотрудники НАТО организовали восемь онлайн-семинаров с россиянами.

Накануне Столтенберг в виртуальных стенах Европарламента с воодушевлением заявлял о пребывании сил блока по всей планете. Он поставил натовцам в заслугу то, что якобы они сохраняют мир на Земле уже 70 лет. Норвежец объявил, что не видит прямой угрозы со стороны России и КНР.

