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Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать

05 апреля 2021, 06:15  •  159 • Украина

«Газпром» постепенно сокращает транзит газа через Украину, и важно не допустить завершения строительства «Северного потока — 2», заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Ранее пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила, что транзит газа в Европу через Украину в феврале сократился на 25% по сравнению с январем, до 2,91 миллиарда кубометров.

«Постепенно “Газпром” сокращает транзит через Украину. После запуска “Турецкого потока”… транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через “Турецкий поток”…

Сейчас на южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдавии», — написал Макогон на своей странице в соцсети, добавив, что если будет продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, то «Газпром» переведет на «Турецкий поток» и транзит в Венгрию.

«Для Украины это означает дополнительную потерю 10–12 миллиардов кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства „Северного потока — 2”.

Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — добавил он.

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