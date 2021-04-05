|
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
05 апреля 2021, 06:15 • 159 • Украина
«Газпром» постепенно сокращает транзит газа через Украину, и важно не допустить завершения строительства «Северного потока — 2», заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Ранее пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила, что транзит газа в Европу через Украину в феврале сократился на 25% по сравнению с январем, до 2,91 миллиарда кубометров.
«Постепенно “Газпром” сокращает транзит через Украину. После запуска “Турецкого потока”… транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через “Турецкий поток”…
Сейчас на южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдавии», — написал Макогон на своей странице в соцсети, добавив, что если будет продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, то «Газпром» переведет на «Турецкий поток» и транзит в Венгрию.
«Для Украины это означает дополнительную потерю 10–12 миллиардов кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства „Северного потока — 2”.
Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — добавил он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 апреля 2021, 17:00
|
02 апреля 2021, 07:40
|
31 марта 2021, 23:35
|
01 апреля 2021, 15:10
|
01 апреля 2021, 07:50
|
03 апреля 2021, 15:45
|
30 марта 2021, 08:10