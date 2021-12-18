Россия согреет южных соседей. Те просят побыстрей • 374 • Аналитика © РИА Новости / Павел Львов На днях стало известно, что Казахстан направил Москве официальный запрос с просьбой в кратчайшие сроки организовать поставки электроэнергии. Об этом в ходе доклада премьер-министру сообщил председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук. Основная причина обращения — нехватка у республики собственной генерации, что вызвано целым рядом обстоятельств, среди которых старение промышленного парка, отстающие темпы его модернизации и резкий скачок потребления, вызванный в том числе массовой миграцией в Казахстан китайских майнинговых ферм, которым на родине в самом прямом смысле отключили рубильник. Происходящее весьма симптоматично и наглядно демонстрирует несколько фактов. Во-первых, тот технологический и энергетический отрыв, в который за три десятилетия по сравнению с бывшими союзными республиками ушла Россия. Во-вторых, что эти самые республики, включая самые русофобские, добровольно выходят на орбиту Москвы, и вовсе не после знакомства с новинками отечественного военпрома. Что касается конкретно Казахстана, то проблема с энерговооруженностью зрела тут уже давно. На бумаге наш южный сосед, располагая полутора сотнями электростанций фактической мощностью чуть менее 20 гигаватт, не только полностью покрывает собственные нужды, но и поставляет электроэнергию на экспорт. На практике же Нур-Султан начал точечную модернизацию своего еще советского сектора энергетики буквально вчера, а переоборудование тепловых и гидроэлектростанций — процесс не быстрый и очень финансово затратный. Первое привело к тому, что в структуре энергобаланса основную роль все еще играет уголь, на долю которого приходится выработка половины тепла и до 70 процентов электричества, а остатки в равных долях покрывает нефть и природный газ. Второе вынудило Нур-Султан, казна которого просто физически не способна обеспечить подобные проекты, привлекать иностранных инвесторов. И если в некоторых случаях, вроде модернизации угольной станции в Карабатане, иностранцы привлекались только в качестве субподрядчиков, то на других объектах пришлось расстаться и с частью государственного имущества. Так случилось, например, с Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанциями, где Казахстан был вынужден уступить турецким компаниям даже не часть, а сто процентов акций предприятий. Помимо этого, у Казахстана есть еще одна проблема сугубо физического и инфраструктурного свойства. Если взять карту страны и наложить на нее схему магистральных линий электропередачи, обнаружится интересное. Казахские сети в 110-1150 киловольт очень похожи на дерево, где на юге в районе Алматы и на восток в сторону Шымкента расположены наиболее густые разветвленные "корни", а на севере по сторонам от столицы и Караганды широко раскинулась "крона", охватывающая Актюбинский, Сарбайский, Акмолинский, северный и восточный участки. То есть фактически в стране параллельно существует два громадных энергоузла, которые соединяются тонкой магистральной перемычкой, идущей с севера на юг. Оба они, хоть и являются частью единой национальной системы, довольно условно координируют свою операционную деятельность по той причине, что между северным и южным Казахстаном уже давно идет негласное соревнование в плане промышленного развития, а именно крупные предприятия и являются основными потребителями энергии. Естественно, такое положение весьма усложняет возможность маневра мощностями и организации перетоков. Если перечисленные северные регионы через семь энергомостов связаны с Россией, то вопрос обеспечения юга стоит довольно остро. Именно по этой причине в начале сентября президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность строительства первой в истории Казахстана атомной электростанции. Получи Нур-Султан в свое распоряжение объект генерации такой мощности, это разом закрыло бы множество вопросов, позволило бы начать зеленый энергопереход от угля и сохранить свое положение как экспортера электричества, особенно на юг: в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Других новостей по казахскому атомному проекту пока нет, зато в профильных кругах циркулируют слухи о том, что в эту зиму Казахстан входит с дефицитом в 800 мегаватт. Связано это частично с выпадением нескольких объектов генерации, выведенных на плановые работы, частично — с резким скачком потребления. А последнее вызвано тем, что в страну массово устремились китайские майнеры, переместившие сюда свои фермы, потребляющие просто чудовищное количество электроэнергии. После того как Китай в борьбе с майнерами, создающими дефицит энергии в бытовом и порой даже промышленном секторе, начал обесточивать целые районы городов, любители криптовалют потянулись в соседние страны. И Казахстан стал новой криптовалютной Меккой. Чтобы понять масштаб произошедших изменений, добавим, что за последний год доля Китая в мировой энергии, расходуемой на майнинг, упала с 75 до 46 процентов, в Казахстане же, наоборот, выросла шестикратно и сегодня составляет более восьми процентов. Благодаря этому скачку страна вышла на третье место в мире, уступая лишь КНР и США. Неизвестно, собираются ли власти Казахстана бороться с майнингом или, напротив, продолжат привлекать в страну владельцев ферм, но допустить веерные отключения было бы крайне опрометчиво для властей страны. Потому, собственно, и родилась просьба о поставках, а из нее логичный вопрос — может ли Россия реально помочь? Ответим просто: может. На текущий момент у нас в стране в резерве находится порядка 50 гигаватт производственных мощностей. В свое время в рамках модернизации отечественной энергетики все эти станции и силовые агрегаты закладывались как резерв, должный обеспечить рост промышленного производства в среднем в три процента в год. Два последних пандемийных года перечеркнули все эти планы, и объекты были законсервированы. Соответственно, в случае возникновения потребности, например, увеличения экспортных перетоков, их можно вводить обратно в строй. Несложно подсчитать, что Россия в состоянии перекрыть весь казахский дефицит, как говорится, хватило бы денег. Кстати, о деньгах. Все тот же Борис Ковальчук отчитался перед правительством, что подконтрольная ему "Интер РАО" по итогам 2021 года ожидает увеличение чистой прибыли на 90 миллиардов рублей, или на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. Столь приятная динамика стала возможной из-за двукратного роста экспорта российского электричества и выхода на отметку в 21,5 миллиарда киловатт-час. Спустя три десятилетия после распада СССР электроэнергия из России все также обеспечивает повседневную жизнь и ситуативные проекты самого разного масштаба в независимых государствах бывшего советского блока. Вот только наша страна не строит агрессивные и экспансионистские планы по восстановлению Советского Союза, как твердят СМИ коллективного Запада, — а просто внепланово зарабатывает большие деньги и напоминает всем вокруг, что именно Россия и есть залог их светлого и теплого благополучия. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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