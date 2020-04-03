Россия согласилась на американские условия торговли нефтью

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Москва выступила за долгосрочную стабилизацию на энергетическом рынке

Возможное сокращение добычи нефти необходимо отсчитывать от докризисного уровня, то есть от I квартала текущего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания о ситуации на глобальных энергорынках. Стенограмму его выступления опубликовал официальный сайт Кремля.



По словам главы государства, распространение нового коронавируса привело "к резкому падению и сжатию спроса" на топливо со стороны основных потребителей.

Путин призвал производителей сократить добычу сырья на 10 млн баррелей в день. "Чуть меньше, может, чуть больше", – сказал лидер нации.

Он отметил, что наша страна никогда не рвалась за слишком высокими ценами на черное золото, как и не хотела слишком низких цен. Президент напомнил, что российский бюджет сверстан из расчета $42 за баррель нефти, поэтому с этой цифрой "мы вполне комфортно себя чувствуем".

Все происходящее на нефтяном фронте он связал с желанием Саудовской Аравии избавиться от своих конкурентов, добывающих сланцевое сырье. Чтобы этого добиться, нужно опустить стоимость топлива ниже отметки в $40, что в какой-то степени Эр-Рияду и удалось сделать.

Для стабилизации ситуации на нефтяном рынке необходимы совместные усилия. Москва готова договариваться с партнерами в рамках ОПЕК+, а также взаимодействовать в этом вопросе с США, подчеркнул глава РФ.

Путин предупредил, что нестабильная ситуация вокруг сырья может привести к технологическим и экологическим катастрофам. Кроме того, в будущем мировая экономика может ощутить дефицит нефти, а цена на нее вырастет.

Напомним, в начале недели состоялся телефонный разговор между Путины и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры двух стран, в том числе, обсуждали ситуация с низкими ценами на нефть.

