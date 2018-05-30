Россия собрала доказательства вмешательства извне в выборы президента РФ

После всех обвинений России во вмешательство в выборы в тех или иных странах в стиле «хайли лайкли» наступил черед нашего ответа. В среду сначала в Совете Федерации, а потом и на пресс-конференции в ТАСС председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов представил Специальный доклад по итогам президентских выборов в Российской Федерации (2018г.) с точки зрения покушений на российский электоральный суверенитет.

- Из всего многообразия фактов мы постарались помочь сориентировать наших людей на тех направлениях, по которым проходила подрывная работа. Мы таких направлений назвали 10. По каждому из этих направлений у нас есть конкретные примеры, основанные на абсолютно достоверных фактах. Это не чьи-то догадки, это не highly likely, это то, что мы можем доказать в любой инстанции, что подкреплено свидетельствами, документами и что, по большому счету, не оспаривает даже та сторона, - заявил Андрей Аркадьевич, открывая пресс-конференцию и подразумевая под «той стороной» США. - Это не какие-то отдельные безумцы, а четкая системная работа структуры, управляемой из Вашингтона, причем, с заделом на будущее.

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. ФОТО Николай Галкин/ТАСС

По словам Климова и участвовавших в пресс-конференции членов комиссии Олега Морозова и Людмилы Боковой, эта работа по вмешательству во внутренние дела России началась еще задолго до прошедших в этом году выборов президента. В 2011-2012 гг произошел всплеск активности протестных настроений в России, инспирированный также вмешательством США в наши выборные кампании. Чего стоит, например, по словам Климова, выступление вице-президента США Байдена в МГУ во время визита в Москву в 2011 г., когда сей деятель открыто заявил, что Вашингтон не хотел бы видеть на посту президента Путина.

Причем, вмешательство США во внутренние дела нашей страны, помимо цели ослабления государства и воздействия на органы государственного управления, ву последние годы приобрело и конкретную персонифицированную направленность в отношении Владимира Путина.

Вся работа по вмешательству в российские дела, осуществлялась по десяти направлениям, среди которых можно отметить: вмешательство путем проведения в преддверии выборов внутри России закрытых исследований в интересах зарубежных государственных структур за счет иностранного финансирования; ведение из за рубежа массированной пропаганды за счет иностранного государственного финансирования в течение всего периода, включая «день тишины» и день голосования; воспрепятствование голосованию десяткам тысяч российских избирателей на территории Украины; финансирование из-за рубежа деятельности так называемых «гражданских активистов» — участников выборной кампании; стимулирование раскола внутри российского общества, недовольства, дестабилизации государства и общества путем внешнего экономического, дипломатического, информационного и иного давления. Шла работа и через зарубежные СМИ, которые финансируются из государственных средств в США, Великобритании, Германии и Франции. Только в «день тишины» были осуществлены тысячи агитационных публикаций, что является грубейшим нарушением нашего законодательства. Кстати, доклад комиссии, во всяком случае, его открытая часть, опубликована на официальном сайте Совета Федерации.

Как рассказал Андрей Климов, в закрытой части доклада есть все сведения о тех, кто, где и как осуществлял эту работу против России. И эта информация комиссии была представлена российскими спецслужбами.

Вмешательство этих сил в наши дела особенно активизировалось после 2015 года, когда на госслужбу были возвращены уволенные ранее специалисты по борьбе с СССР и Россией. Они, в частности, решили обратить особое внимание на работу с допризывной российской молодежью, разработали и несколько стратегий на период до 2024 года.

Так что, ничего еще не закончилось.

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