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Россия собирается "проучить" Украину и США? В Госдуме ответили на обвинения Чубарова

01 июня 2020, 22:55  •  114 • Политика
Депутат Чепа отреагировал на заявление о планах России "проучить" Украину и США из-за Крыма, о которых заявил кс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров. "Трудно обсуждать какой-то маразм", - отметил депутат Госдумы.
Россия может начать "новое вторжение" на Украину с целью обеспечить подачу воды в "Крым", заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров. По его словам, если Россия захочет "проучить" Украину и США, то захватит не только Херсонскую область, которая обеспечит полуостров водой, но и Очаков в Николаевской области, где идёт строительство американской военной базы.
"Очень трудно оценивать Чубарова как человека, позиционирующего себя политиком и высказывающего какое-то своё мнение, ведь он говорит о бреде. Трудно обсуждать какой-то маразм", - прокомментировал обвинения в адрес России зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью РИА ФАН.
При этом он согласился с тем, что вопрос обеспечения Крыма водой действительно стоит очень остро. Из-за того, что Киев перекрыл канал, страдают не только жители полуострова, но и экология. В частности, воды Днепра, которые впадают в Азовское море, наносят ему своеобразный ущерб. Так, происходит опреснение Азовского моря больше, чем это допустимо.
"С другой стороны, сейчас реализуется ряд проектов, которые обеспечат Крым водой в достаточной степени", - отметил Алексей Чепа.

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