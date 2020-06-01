Россия собирается "проучить" Украину и США? В Госдуме ответили на обвинения Чубарова

Россия может начать "новое вторжение" на Украину с целью обеспечить подачу воды в "Крым", заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров. По его словам, если Россия захочет "проучить" Украину и США, то захватит не только Херсонскую область, которая обеспечит полуостров водой, но и Очаков в Николаевской области, где идёт строительство американской военной базы.

"Очень трудно оценивать Чубарова как человека, позиционирующего себя политиком и высказывающего какое-то своё мнение, ведь он говорит о бреде. Трудно обсуждать какой-то маразм", - прокомментировал обвинения в адрес России зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью РИА ФАН.

При этом он согласился с тем, что вопрос обеспечения Крыма водой действительно стоит очень остро. Из-за того, что Киев перекрыл канал, страдают не только жители полуострова, но и экология. В частности, воды Днепра, которые впадают в Азовское море, наносят ему своеобразный ущерб. Так, происходит опреснение Азовского моря больше, чем это допустимо.