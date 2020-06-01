|
Россия собирается "проучить" Украину и США? В Госдуме ответили на обвинения Чубарова
01 июня 2020, 22:55 • 114 • Политика
Депутат Чепа отреагировал на заявление о планах России "проучить" Украину и США из-за Крыма, о которых заявил кс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров. "Трудно обсуждать какой-то маразм", - отметил депутат Госдумы.
Россия может начать "новое вторжение" на Украину с целью обеспечить подачу воды в "Крым", заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) и экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров. По его словам, если Россия захочет "проучить" Украину и США, то захватит не только Херсонскую область, которая обеспечит полуостров водой, но и Очаков в Николаевской области, где идёт строительство американской военной базы.
При этом он согласился с тем, что вопрос обеспечения Крыма водой действительно стоит очень остро. Из-за того, что Киев перекрыл канал, страдают не только жители полуострова, но и экология. В частности, воды Днепра, которые впадают в Азовское море, наносят ему своеобразный ущерб. Так, происходит опреснение Азовского моря больше, чем это допустимо.
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 мая 2020, 05:55
|
31 мая 2020, 22:55
|
31 мая 2020, 08:55
|
28 мая 2020, 01:55
|
29 мая 2020, 01:55
|
26 мая 2020, 05:55
|
31 мая 2020, 17:55