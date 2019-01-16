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Россия снова "показала фигу" ПАСЕ

16 января 2019, 01:54  •  69 • Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил, что "Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит".
В 2019 году Россия останется верна своей позиции и не будет перечислять взносы в бюджет Совета Европы, в котором российскую делегацию лишили права голоса. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
"Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, что с 2014 года делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишена права голоса и выступлений. В этой связи Москва заморозила членские выплаты в организацию до того момента, как российская делегация не будет полностью восстановлена в правах, а в регламент организации не внесут изменения, запрещающие лишать кого бы то ни было права голоса под любым предлогом.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил России, что если она не возобновит взносы, её могут исключить из организации. В ответ глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия готова сама покинуть организацию, если другие страны-члены того желают. Также следует отметить, что до заморозки взносов Россия входила в тройку самых крупных доноров организации.

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