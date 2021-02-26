Россия снова "агрессор": Байден определился по поводу Зеленского

США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

США вместе с Украиной будут противостоять "агрессивным действиям России". Об этом 26 февраля заявил новоизбранный президент США Джо Байден.

Также глава государства высказался по поводу Крыма. По словам Байдена, США никогда не признают Крым русским. Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы привлечь Россию "к ответственности" за "агрессию" на Украине, добавил президент США.

Соединённым Штатам для воздействия на Россию следует быть быстрыми и целенаправленными. Об этом уже успел заявить глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинской дипломатии обратился к новой администрации президента США Джо Байдена с призывом "более смело" действовать в отношении России.

"Если хотите мотивировать Россию двигаться, то должны действовать быстро и быть целенаправленными", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины выразил надежду, что администрация Байдена будет заинтересована показать "своё глобальное лидерство" и даст понять, что Америка "вернулась". Кулеба добавил, что Россия может получить время для адаптации к новой реальности, если США будут "долго изучать ситуацию". И напоследок Кулеба выразил надежду на то, что США помогут Украине "усилиться изнутри и трансформироваться".