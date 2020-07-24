Россия снимает запрет на полёты: Куда открылись международные рейсы

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа. Вылететь за границу можно будет из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Сообщается, что в первую очередь будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа самолёты начнут летать в Лондон, Анкару и Стамбул. А с 10 августа по воздуху из России можно будет добраться до курортных городов Антальи, Бодрума и Даламана. Также самолёты начнут летать в Занзибар, поделилась информацией вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, в аэропортах Москвы, Петербурга и Ростова будет снято ограничение на количество пассажиров. Ранее из столицы за сутки могли улететь не более 500 человек, а в других городах - не более 200 человек.

Также Роспотребнадзору предложили разрешить авиасообщение с Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, а также Вьетнамом, Китаем, Монголией и Шри-Ланкой, утверждают источники "Интерфакса". А в Ассоциации туроператоров России заявили, что российские самолёты готовы "хоть завтра" принять Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.