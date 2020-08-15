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Россия сможет уничтожить США за несколько минут - эксперт
15 августа 2020, 12:50 • 179 • Политика
Яков Кедми предсказал сценарий развития событий в случае войны РФ и Америки
Политический аналитик Яков Кедми заявил, что с каждым годом России удается сокращать время, за которое возможно полностью разрушить Соединенные Штаты.
Об этом эксперт заявил в эфире "Вести FM".
Кедми подчеркнул, что Россия уже смогла уменьшить продолжительность существования США с 30 до нескольких минут.
По словам эксперта, Штаты прекрасно знают о существовании подобной проблемы, поэтому стараются делать все, чтобы решить ее. Например, просят рассмотреть в международных договорах новые гиперзвуковые системы, в развитии которых американцы значительно отстают от России и Китая, уточняет "Украина.ру".
Однако, заявляет Кедми, гиперзвук – это всего лишь одна из частей военного потенциала России, поэтому США вряд ли смогут замедлить развитие РФ и КНР в этой области.
"Они [США] хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям", – предполагает Кедми.
Однако и тут у Штатов могут возникнуть трудности, поскольку Китай в состоянии надавить на Америку благодаря своему экономическому превосходству, а Россия просто откажется от сотрудничества из-за военного потенциала.Ранее была названа причина возможного ядерного удара России по Европе.
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