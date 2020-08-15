Россия сможет уничтожить США за несколько минут - эксперт

Яков Кедми. Фото: commons.wikimedia.org/Mark Nakoykher (CC BY-SA 4.0)

Яков Кедми предсказал сценарий развития событий в случае войны РФ и Америки

Политический аналитик Яков Кедми заявил, что с каждым годом России удается сокращать время, за которое возможно полностью разрушить Соединенные Штаты.

Об этом эксперт заявил в эфире "Вести FM".

Кедми подчеркнул, что Россия уже смогла уменьшить продолжительность существования США с 30 до нескольких минут.

По словам эксперта, Штаты прекрасно знают о существовании подобной проблемы, поэтому стараются делать все, чтобы решить ее. Например, просят рассмотреть в международных договорах новые гиперзвуковые системы, в развитии которых американцы значительно отстают от России и Китая, уточняет "Украина.ру".

Однако, заявляет Кедми, гиперзвук – это всего лишь одна из частей военного потенциала России, поэтому США вряд ли смогут замедлить развитие РФ и КНР в этой области.

"Они [США] хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям", – предполагает Кедми.

Однако и тут у Штатов могут возникнуть трудности, поскольку Китай в состоянии надавить на Америку благодаря своему экономическому превосходству, а Россия просто откажется от сотрудничества из-за военного потенциала.

Ранее была названа причина возможного ядерного удара России по Европе.