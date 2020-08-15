Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответи...
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших гл...
Главная / Политика

Россия сможет уничтожить США за несколько минут - эксперт

15 августа 2020, 12:50  •  179 • Политика
Яков Кедми. Фото: commons.wikimedia.org/Mark Nakoykher (CC BY-SA 4.0)
Яков Кедми предсказал сценарий развития событий в случае войны РФ и Америки
Политический аналитик Яков Кедми заявил, что с каждым годом России удается сокращать время, за которое возможно полностью разрушить Соединенные Штаты.
Об этом эксперт заявил в эфире "Вести FM".
Кедми подчеркнул, что Россия уже смогла уменьшить продолжительность существования США с 30 до нескольких минут.
По словам эксперта, Штаты прекрасно знают о существовании подобной проблемы, поэтому стараются делать все, чтобы решить ее. Например, просят рассмотреть в международных договорах новые гиперзвуковые системы, в развитии которых американцы значительно отстают от России и Китая, уточняет "Украина.ру".
Однако, заявляет Кедми, гиперзвук – это всего лишь одна из частей военного потенциала России, поэтому США вряд ли смогут замедлить развитие РФ и КНР в этой области.
"Они [США] хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям", – предполагает Кедми.
Однако и тут у Штатов могут возникнуть трудности, поскольку Китай в состоянии надавить на Америку благодаря своему экономическому превосходству, а Россия просто откажется от сотрудничества из-за военного потенциала.
Ранее была названа причина возможного ядерного удара России по Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



179
Источник
Похожие новости
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 09:10
Литва и Эстония сдали свою выгоду в минских протестах
15 августа 2020, 00:55
"Консенсус есть": Страны ЕС решили ввести санкции против Белоруссии
15 августа 2020, 02:45
Делу "33 богатырей" конец: Из Минска выпустили задержанных граждан России. Всё официально
15 августа 2020, 09:10
Лукашенко обратился к людям: "Не высовывайтесь сейчас на улицы..."
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМ...
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
15 августа 2020, 09:10
Литва и Эстония сдали свою выгоду в минских протестах
15 августа 2020, 00:50
Для оперативников Росгвардии и МВД: что представляет собой новый российский пистолет ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.