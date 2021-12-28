Россия сможет спасти Запад от гибели, но при одном условии. Мнение Лосева

Россия сможет спасти Запад от гибели и снять с него "либеральный морок", но при одном условии - если наша страна сама сможет сохранить себя, свои традиции и этическую систему, высказал мнение Александр Лосев.

Американский Центр стратегических и международных исследований CSIS опубликовал очередной доклад, озаглавленный "Кремлёвский сценарий - 3. Что такое стратегический консерватизм", отметила журналистка, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград.

В документе прямо утверждается, что Россия использует традиционные консервативные ценности для укрепления страны и для продвижения своего влияния на Западе и что это очень опасно.

Таким образом, Запад сегодня воспринимает консерватизм как едва ли не самую серьёзную угрозу своему существованию, подчеркнула ведущая "Первого русского". Она, кроме того, привела цитату учредителя Царьграда Константина Малофеева, которая упоминается в докладе.

В ней он говорит о приближающейся гибели Запада. Малофеев напомнил, что в период правления 40-го американского президента Рональда Рейгана США и европейские страны помогли снять с России "коммунистический морок".

Теперь наша очередь. Мы должны изгнать либеральный морок из Европы и из Америки, - резюмировал учредитель канала Царьград.

Гость программы - член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев не исключил, что Москва, вполне вероятно, справится с этой трудной задачей. Однако он обозначил одно условие, при котором это будет возможно: