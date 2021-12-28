Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Вр...
Главная / Политика

Россия сможет спасти Запад от гибели, но при одном условии. Мнение Лосева

28 декабря 2021, 19:35  •  219 • Политика
Россия сможет спасти Запад от гибели и снять с него "либеральный морок", но при одном условии - если наша страна сама сможет сохранить себя, свои традиции и этическую систему, высказал мнение Александр Лосев.
Американский Центр стратегических и международных исследований CSIS опубликовал очередной доклад, озаглавленный "Кремлёвский сценарий - 3. Что такое стратегический консерватизм", отметила журналистка, ведущая Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград.
В документе прямо утверждается, что Россия использует традиционные консервативные ценности для укрепления страны и для продвижения своего влияния на Западе и что это очень опасно.
Таким образом, Запад сегодня воспринимает консерватизм как едва ли не самую серьёзную угрозу своему существованию, подчеркнула ведущая "Первого русского". Она, кроме того, привела цитату учредителя Царьграда Константина Малофеева, которая упоминается в докладе.
В ней он говорит о приближающейся гибели Запада. Малофеев напомнил, что в период правления 40-го американского президента Рональда Рейгана США и европейские страны помогли снять с России "коммунистический морок".
Теперь наша очередь. Мы должны изгнать либеральный морок из Европы и из Америки, - резюмировал учредитель канала Царьград.
Гость программы - член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев не исключил, что Москва, вполне вероятно, справится с этой трудной задачей. Однако он обозначил одно условие, при котором это будет возможно:
Если мы сохраним себя. На Западе поняли, что мы, несмотря на 30 лет давления со стороны либерализма, всё равно сохраняем нашу этическую систему. Сохраняем в том числе благодаря Русской Православной Церкви и традициям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



219
Источник
Похожие новости
28 декабря 2021, 08:30
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
28 декабря 2021, 02:40
Не согласен на роль "хромой утки": Что известно о преемнике Путина
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
28 декабря 2021, 13:45
США угодили в ловушку. Как Россия добьётся изгнания Америки из Украины
28 декабря 2021, 00:55
Склероз Байдена: До войны меньше месяца - Fox News
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2021, 09:20
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ворот"
27 декабря 2021, 09:45
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатановский
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
22 декабря 2021, 15:25
Требование Максаковой к Путину довело украинского журналиста до слёз: "No comments"
23 декабря 2021, 20:35
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.