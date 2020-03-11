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Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
11 марта 2020, 05:35 • 23 • В мире
Развал ОПЕК, ставший своеобразным "мщением" Москвы в ответ на американские ограничительные меры, спровоцировал не только "ценовую войну" с саудитами, но и "нефтяную войну" между Россией и США, из которой Россия сможет выйти победителем.
Об этом в своей статье для журнала National Interest пишет политолог, профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздёв. По его мнению, в этом случае Москва "преследует две цели": показать саудитам, настолько серьёзна поддержка США, а заодно "изгнать из нефтяной отрасли" американских производителей.
"Я считаю, что Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией", - цитирует газета "Взгляд" статью профессора в NI.
Время выбирать Москве
Американский политолог напомнил о том, что после введения очередного пакета американских санкций в конце 2019 года Владимир Путин предупредил о том, что Москва сама выберет время и место для ответа Вашингтону.
По мнению Гвоздева, Россия готова к тому, чтобы, взяв на себя все будущие риски, получить преимущество над Вашингтоном, как это можно увидеть на примере сирийской ситуации.
При этом политолог отмечает, что у американских политиков есть большой недостаток: о своих действиях они бравурно заявляют заранее. К примеру, конгрессмены громко заявили о том, что "под прицел американских законодателей" попадут газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые будут поставлять газ в Европу, минуя Украину.
Пока "медлительные американские политики" готовили пакет запретительных мер, чтобы помешать строительству этих газопроводов, "Турецкий поток" уже начали эксплуатировать, а "Северный поток - 2" почти построен. И хотя теперь, после нового пакета санкций, с этим газопроводом у России и возникли трудности, но всё равно он будет достроен до конца 2020 года, пусть и с отставанием от графика.
По мнению Гвоздёва, сделка ОПЕК+ перестала быть выгодной для Москвы, поэтому она и была сорвана. Конечно, Эр-Рияд пригрозил, что увеличит свою добычу, однако надавить этим на Москву у саудитов не получилось.
Преимущества русских
При этом у Москвы есть большие преимущества, считает профессор. К примеру, Россия может выполнить свой бюджет и при довольно низких ценах на нефть, чего не получится сделать Саудовской Аравии. При этом Россия имеет возможность увеличить экспорт нефти через трубопроводы, а Эр-Рияду приходится доставлять её потребителям при помощи танкеров.
Такая ситуация может отрицательно сказаться на отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном.
Отметил Гвоздёв и ещё один важный момент. В России создан хороший финансовый резерв "на чёрный день". Российский президент "извлёк урок" из торговых войн, которые ведёт его американский коллега: надо быть готовыми к кратковременному ущербу, если ты уверен в том, что твои оппоненты всё равно будут вынуждены отступить со своих позиций.
Он заметил, что в этой ситуации возможно также ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США.
"Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся", - резюмирует Николас Гвоздёв.
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