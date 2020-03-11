Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции

Об этом в своей статье для журнала National Interest пишет политолог, профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздёв. По его мнению, в этом случае Москва "преследует две цели": показать саудитам, настолько серьёзна поддержка США, а заодно "изгнать из нефтяной отрасли" американских производителей.

"Я считаю, что Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией", - цитирует газета "Взгляд" статью профессора в NI.

Время выбирать Москве

Американский политолог напомнил о том, что после введения очередного пакета американских санкций в конце 2019 года Владимир Путин предупредил о том, что Москва сама выберет время и место для ответа Вашингтону.

По мнению Гвоздева, Россия готова к тому, чтобы, взяв на себя все будущие риски, получить преимущество над Вашингтоном, как это можно увидеть на примере сирийской ситуации.

При этом политолог отмечает, что у американских политиков есть большой недостаток: о своих действиях они бравурно заявляют заранее. К примеру, конгрессмены громко заявили о том, что "под прицел американских законодателей" попадут газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", которые будут поставлять газ в Европу, минуя Украину.

Пока "медлительные американские политики" готовили пакет запретительных мер, чтобы помешать строительству этих газопроводов, "Турецкий поток" уже начали эксплуатировать, а "Северный поток - 2" почти построен. И хотя теперь, после нового пакета санкций, с этим газопроводом у России и возникли трудности, но всё равно он будет достроен до конца 2020 года, пусть и с отставанием от графика.

Русские передвинули некоторые красные линии, проведённые Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным, - продолжает рассуждать американский политолог.

По мнению Гвоздёва, сделка ОПЕК+ перестала быть выгодной для Москвы, поэтому она и была сорвана. Конечно, Эр-Рияд пригрозил, что увеличит свою добычу, однако надавить этим на Москву у саудитов не получилось.

Преимущества русских

При этом у Москвы есть большие преимущества, считает профессор. К примеру, Россия может выполнить свой бюджет и при довольно низких ценах на нефть, чего не получится сделать Саудовской Аравии. При этом Россия имеет возможность увеличить экспорт нефти через трубопроводы, а Эр-Рияду приходится доставлять её потребителям при помощи танкеров.

И что самое важное, саудовцы хотят конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, и там более дорогостоящий американский экспорт будет вытеснен, - отмечает Гвоздёв.

Такая ситуация может отрицательно сказаться на отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном.

Отметил Гвоздёв и ещё один важный момент. В России создан хороший финансовый резерв "на чёрный день". Российский президент "извлёк урок" из торговых войн, которые ведёт его американский коллега: надо быть готовыми к кратковременному ущербу, если ты уверен в том, что твои оппоненты всё равно будут вынуждены отступить со своих позиций.

Он заметил, что в этой ситуации возможно также ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США.

"Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся", - резюмирует Николас Гвоздёв.