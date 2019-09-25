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Россия сможет на постоянной основе поставлять в Венесуэлу до 5 млн вакцин против гриппа

25 сентября 2019, 16:39  •  25 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу. Он заявил это на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По его словам, Россия сможет на постоянной основе поставлять в Венесуэлу до 5 млн вакцин против гриппа.
О том, что Россия в ближайшее время собирается поставить в Венесуэлу полтора миллиона доз вакцины против гриппа, заявил российский лидер Владимир Путин. Он также отметил, что наша страна на постоянной основе вполне сможет поставлять до пяти миллионов доз. Об этом он сказал на встрече с лидером Боливарианской республики Николасом Мадуро.
Также Путин указал на то, что позитивно развивается важное направление сотрудничества России и Венесуэоы - в сфере медицины.
"В скором времени мы собираемся поставить полтора миллиона доз вакцины против гриппа, - отметил Владимир Путин. - А на постоянной основе Россия могла поставлять до пяти миллионов доз".
Ранее сообщалось о том, что в Россию приехал лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Отмечалось, что он подготовился к визиту: с трапа сошел в теплом пальто и шарфе.

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