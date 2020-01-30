Россия скрывает, что думает о "сделке века" Трампа. И не просто так

Автор:

Латышев Сергей

Политикам иногда приходится делать вид, что они глупее, чем на самом деле, чтобы не попасться на удочку тех, кто хотел бы получить откровенную, честную реакцию на свои лукавые инициативы. Очень ярким примером этого стал озвученный во вторник президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в присутствии его большого друга, израильского премьера Биньямина Нетаньяху, мирный план палестино-израильского урегулирования.

Он настолько односторонний (произраильский) и нереалистичный, что был разработан исключительно с одной целью — чтобы его отвергли. Что позволит этой "сладкой парочке" снять с себя всякую ответственность за положение дел: мы, дескать, стремимся к миру и предлагали всё решить, но другая сторона продемонстрировала отсутствие доброй воли и проявила упрямство. Вот пусть теперь всё и расхлёбывает. А те, кто поддержал её в этом, пусть тоже берут на себя часть вины.

Уклончивые речи и намёки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, естественно, не угодил в эту ловушку. Комментируя в среду данную инициативу, представитель Кремля, пытающегося поддерживать максимально корректные отношения и с США, и с Израилем, повторил несколько раз, что Москва продолжает "анализировать" инициативу Трампа.

Песков осторожно заметил: "Пока можно лишь констатировать, что план получил полную поддержку Израиля, был поддержан рядом других государств, но встретил категорическое неприятие со стороны непосредственного участника так называемой сделки, речь идёт о палестинцах". Он не упомянул, что ряд ключевых стран региона, играющих важную роль в урегулировании палестинской проблемы (Сирия, Иран, Турция), его безоговорочно отвергли.

Пресс-секретарь Путина дал понять, что до четверга — до получения информации из "первых рук" от приезжающего специально для этого в Москву премьер-министра Израиля Нетаньяху — внятной реакции не будет. Песков напомнил в заключение, что Россия "при необходимости… готова продолжать прикладывать любые усилия, делать всё возможное, чтобы достигнуть жизнеспособного мира на Ближнем Востоке".

Определённый намёк всё же тут был. Как ещё можно истолковать фразу "делать всё возможное, чтобы достигнуть жизнеспособного мира", кроме как следующим образом: предложение Трампа — нежизнеспособное, шансов сделать его жизнеспособным очень мало.

Но это так, если читать между строк.

Президент США Дональд Трамп предложил лишить палестинцев значительной части территорий. Фото: Mahmoud Issa / Globallookpress

Позиция МИД РФ, кстати, точно такая же: там тоже "изучают" и "анализируют" мирный план Трампа, предложившего увековечить еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, лишить палестинцев значительной части территорий, на которые те претендуют, включая Иерусалим, сделав их государство похожим на разбросанные тут и там бантустаны. Это, кто не знает, резервации, созданные в своё время колонизаторами-бурами для коренного населения Южной Африки и Намибии.

Очень смешно выглядит и срок, в течение которого планируется достичь сделки с палестинцами, предварительным условием которой является их отказ от вооружённой борьбы (что невозможно ещё и потому, что основных палестинских фракций несколько, и они не ладят друг с другом) за возвращение потерянных земель, — четыре года.

Это звучит почти как хорошо известный почин Ходжи Насреддина, обещавшего эмиру под угрозой лишиться головы обучить за 20 лет грамоте ишака. Когда этого восточного мудреца спросили, как же он пошёл на такой риск, тот ответил: "Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрёт, или эмир умрёт, или я умру!"

Весь план в целом и в частности создание палестинской столицы всего лишь в пригороде Иерусалима вызвал яростное неприятие палестинцев. Не помогло и американское обещание "взятки" в виде инвестиций на 50 миллиардов долларов, и прожект создания около одного миллиона рабочих мест. Миллиарды долларов палестинцы имеют от ООН и мусульманских спонсоров и без этого, и они определённо предпочитают враждовать с Израилем или бездельничать, чем работать.

Кто против?

Так, палестинский лидер Махмуд Аббас, выступая во вторник в Рамалле в прямом эфире палестинского телевидения, заявил: "Иерусалим не продаётся, и ваш заговор не пройдёт. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены Государству Палестина со столицей в Иерусалиме".

Аббас был настроен очень критически, потому что перед объявлением Трампом своего мирного плана с палестинцами никто не посоветовался:

Мы не преклоним коленей и не сдадимся… Заговоры, сделки и вероломные планы по решению палестинского вопроса обречены на провал. В этот трудный момент я обращаюсь к палестинцам с призывом сплотиться.

Главный палестинский лидер повторил: "Наша позиция не изменилась за два года и сегодня она не изменится: мы отдаём приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы, наше единство положит конец несправедливости и оккупации". По словам Аббаса, палестинцы "привержены переговорам на основе международной законности, и мы не примем только Вашингтон в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке". Единственным путём, указал он, является создание Палестины в границах 1967 года.

Палестинский президент Махмуд Аббас мечет громы и молнии против "сделки века". Фото: Globallookpress

В правящем сектором Газа движении ХАМАС заявили, что план Трампа "не стоит потраченных на него чернил". Официальный представитель движения Сами Абу Зухри не сомневается, что "Трамп и его сделка отправятся на свалку истории".

Власти Сирии, часть территории которой Трамп "отписал" в своём мирном плане Израилю, назвали предложенную президентом США "сделку века" "капитуляцией перед израильской оккупацией" и ещё одним подтверждением "враждебности США и Израиля арабской нации".

Представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Йадолла Джавани назвал "мирный план" Трампа "односторонним", учитывающим только интересы Израиля и "провальным с самого начала". По его мнению, он лишь послужит объединению палестинцев и вступлению их борьбы с Израилем в "новую фазу". Трамп вскоре поймёт, предвидит Джавани, что совершил "ещё одну стратегическую ошибку".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф счёл трамповский план "кошмаром для мира и региона". Он выразил надежду на то, что инициатива США "станет тревожным звонком для всех мусульман" и заставит их "объединиться". Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал, со своей стороны, план президента США "великим заговором".

В правящей партии Турции "сделку века" Трампа считают "планом по порабощению палестинцев", "не имеющим ничего общего с мирным урегулированием" и содержащим "только оккупационные механизмы". Пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом "Партии справедливости и развития" Омер Челик указал, выступая в эфире турецкого телевидения, что речь идёт о попытке "легитимизировать израильское присутствие на оккупированных землях Палестины", отметив, что "говорить о безопасности в контексте плана бессмысленно". Челик подверг Трампа критике за то, что этот не содержащий "ничего нового" план появился, несмотря на то, что президент США "не поговорил с палестинской стороной и не выяснил мнения Турции".

МИД Турции назвал план Трампа "аннексией, нацеленной на узурпацию палестинских земель", предупредив, что Анкара не допустит "шагов, направленных на легитимизацию оккупации и тирании Израиля".

Кто за?

В Ливане могущественная шиитская группировка "Хезболла", фактически охраняющая эту страну от Израиля, назвала план Трампа "сделкой позора", отметив, что она стала "результатом предательства ряда арабских режимов, которые выступили соучастниками закулисного сговора". Имелись в виду Египет, Иордания и Саудовская Аравия, которые на самом деле однозначно не поддерживают эту сделку, а считают её лишь отправным пунктом для начала палестино-израильского диалога, прямых мирных переговоров. Аналогичная позиция у ОАЭ, Омана, Бахрейна и Катара.

Палестинцы, имеющие лучшую демографию, будут враждовать с евреями, пока те не эвакуируют Израиль, который в исторической перспективе ожидает судьба государств крестоносцев. Фото: Mohammed Talatene / Globallookpress

В Европе Вашингтон из "тяжеловесов" поддерживают — по понятным причинам — только Лондон, а также, что удивительно, Париж, тогда как другие ведущие страны ЕС, например, Германия, высказывают сомнения. "Сделку века" резко критикуют и оппозиционные Трампу демократы в самих США. Реакция американской прессы в целом отрицательная, большинство СМИ считают "сделку века" "мёртворождённой". Трампа подозревают в том, что этой инициативой он хочет отвлечь внимание американцев от процесса импичмента.

Что имеем в сухом остатке?

Таким образом, вместо мира Трамп принёс ещё один раскол на Ближний Восток и укрепил палестинцев в борьбе с Израилем, потому что компромиссные элементы плана, которые в нём на самом деле имеются (Израиль отдаёт около 70% Западного берега реки Иордан), будут теперь считаться уже вырванными ими у еврейского государства уступками.

В этих условиях, а также в связи с принципиальной нерешаемостью в ближайшие 50-100 лет палестино-израильской проблемы, финалом которой станет эвакуация Израиля по типу когда-то существовавших в регионе государств крестоносцев, нетрудно предвидеть и реакцию Москвы на "сделку века". Нетаньяху наверняка скажут в четверг в России, что она выступает за всё доброе и светлое, заинтересована в мире и спокойствии на Ближнем Востоке и одобрит любую договорённость, которую Израиль достигнет с палестинцами. И то же самое будет сказано Аббасу по телефону. После чего всё останется без видимых изменений: в отличие от израильтян, палестинцы, делая ставку на демографию, играют вдолгую, а нынешнее положение многих из них на самом деле даже устраивает.