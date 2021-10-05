Россия скрытно перебросила в Белоруссию военных и технику

В Киеве бьют тревогу: по словам украинского главкома Валерия Залужного, Россия сосредоточила на белорусско-украинской границе ударную группировку в 19 тыс. солдат и офицеров. А ещё у Москвы в Белоруссии появилось аж семь военных баз. Караул, нападают! Неужели правда?

Сюжет: Украинский кризис, Армия

Весной 2020 года Москва и Минск по обоюдному согласию решили вопрос российского военного присутствия в республике («Наша Версия» первой об этом сообщила по горячим следам, хотя никаких официальных заявлений стороны не делали). Тогда же в Белоруссии стали массово садиться российские военно-транспортные самолёты, и, судя по количеству разгруженного добра, эксперты прикинули: численность российской группировки будет не меньше 10 тыс. штыков. Возможно, на том бы и делу конец, однако после президентских выборов ситуация обострилась, Запад продолжил кошмарить белорусское руководство. А вишенкой на торте стало решение Киева разрешить не только пролёт над территорией Украины стратегической авиации НАТО с ядерными боекомплектами на борту, но также взлёты и посадки с территории страны (что идёт вразрез с украинской конституцией). Видя такое дело, белорусы, по-видимому, и приняли решение усугубить.

Застолбили место

На сегодня из открытых источников достоверно известно о следующих российских военных объектах на белорусской территории. Это два «технических объекта», действовавших на основании межправительственных соглашений между РФ и РБ с января 1995 года, – 43-й зональный узел связи ВМФ в 7 километрах от Вилейки под Минском и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 километрах юго-восточнее Барановичей в Минской области. Также работает Учебный центр совместного использования в Лиде (с «филиалами» вБарановичах на территории 61-й истребительной авиационной базы РБ, где «гнездятся» тяжёлые Су-30СМ, и под Витебском). Лида – это в 35 километрах от границы с Литвой и в 100 километрах – от Вильнюса. И в 120 километрах – от польской границы. Про Лиду «Наша Версия», к слову, тоже написала первой – ровно год назад. И вот в сентябре на авиабазе в Барановичах приземлились первые российские Су-30СМ, включённые в лётный состав «филиала» лидского центра.

Известно также, что 28 августа в Гродно прибыл первый эшелон с российскими ЗРК С-400 (по слухам, четыре дивизиона). Если верить данным украинского минобороны, это техника 210-го зенитно-ракетного полка (дислоцированного в Дубровке Дмитровского района Московской области) 4-й дивизии ПВО 1-й армии ПВО-ПРО ВКС. На основании подписанного в марте российско-белорусского межгосударственного договора на материально-технической базе этого подразделения будет сформирован учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и России. Что же касается 19-тысячной ударной группировки, о которой сообщил украинский главком Залужный, то её бойцы и в самом деле временно дислоцированы на полигонах в западной части Белоруссии – до особого распоряжения. Ещё намекнём, что в Кобрине и Пружанах, у польской границы, ведётся расчистка «законсервированных» советских аэродромов – работы ведут российские подразделения. А под Витебском нами осваивается не только действующий аэродром Болбасово, но и заброшенный Витебск-Северный. Как видим, российское военное присутствие и в самом деле имеет место быть.

Александр Алесин, белорусский военный эксперт Александр Алесин, белорусский военный эксперт – Максимум что Россия даст Белоруссии – пару дивизионов ЗРК С-400. Так или иначе, новым оружием нас не завалят. В перспективе С-400 с большой дальностью обнаружения цели нужны для противодействия натовским «невидимкам» F-35. Самолёты противника можно будет накрывать над территорией Польши, а это в интересах России. Скорее всего появятся и «Искандеры-Э», чтобы противодействовать проектируемым базам и складам войск США на территории Польши. Но массового строительства российских военных баз ждать нечего. Они, в общем, и не нужны, учитывая, как чётко отлажена переброска российских войск.

Егор Лебедок, белорусский военный эксперт Егор Лебедок, белорусский военный эксперт – С заступлением на боевое дежурство российских С-400 в Гродно и Су-30СМ в Барановичах шутка про «учебные центры совместного использования» перестаёт быть смешной. В Белоруссии как грибы после дождя словно из-под земли вырастают российские военные базы. То, что С-400, со слов Лукашенко, якобы «приобрели для Белоруссии», тоже, видимо, шутка. Подарили! И центры, выходит, не учебные, а стопроцентно боевые.

Угроза с Запада

По словам главкома Залужного, «Кремль формирует свой «Первый белорусский фронт» на украинском направлении, готовый напасть с севера на Чернигов и Сумы, а затем и на Киев». «Мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации российской группировки», – заявил украинский генерал. Но Залужный не первый, кого напугало российское военное присутствие у северных границ. В июне киевское издание «Украинская неделя» опубликовало интервью бывшего замсекретаря Совбеза (СНБОУ) генерала Сергея Кривоноса – речь шла об ударе в тыл украинской армии «200 групп российских спецназовцев из Белоруссии». «Каждая группа – от 12 до 16 человек». «Все будут ждать удара с востока, а его нанесут с севера». Бред? Американцы так не считают – ещё два года назад их военные советники стали натаскивать украинских пограничников именно у черниговского кордона. Речь в первую очередь о 10-м отдельном отряде оперативного реагирования «Дозор». А этой весной из-под Львова перебросили на Волынь, поближе к Белоруссии, дивизион С-300 540-го зенитного ракетного полка имени Ивана Выговского воздушного командования «Запад» ВСУ. Чуть раньше в Чернигове сформировали единственную на Украине 61-ю егерскую отдельную бригаду, натасканную воевать в условиях лесной и болотистой местности. Может, совпало так? Или Киев к чему-то готовится?

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно заявил, что у его военных «южное направление добавилось» – «нас начинают с юга подогревать». «Мы должны готовиться – 1200 километров граница с Украиной. Нам придётся закрывать и этот периметр». Не без помощи российских военных, понятное дело. Заявление было сделано уже после того, как глава украинского Совбеза Данилов признал, что Киев не только «открыл небо» для пролёта стратегической авиации НАТО с ядерными боекомплектами, но и разрешил «взлёт-посадку», в частности, с переоборудованного и сертифицированного под требования альянса аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. До белорусской границы оттуда – рукой подать. И хотя натовских самолётов там пока нет, зато этим летом в Староконстантинов слетелась, кажется, вся украинская боевая авиация, способная самостоятельно подниматься в воздух (речь в первую очередь о тактических бомбардировщиках Су-24М и разведчиках Су-24МР). С какой стати слетелась-то?