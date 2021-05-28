Россия Сирию не бросит: Путин оценил народную поддержку Башара Асада

Президент России Владимир Путин поздравил Башара Асада с переизбранием на пост президента Сирии. Он высоко оценил народную поддержку лидера САР и подчеркнул, что наша страна намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнёрам в борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее стало известно о том, что действующий президент Сирии одержал безоговорочную победу на выборах главы государства, набрав 95,1% голосов избирателей. Свои поздравления телеграммой направил Асаду и президент России Владимир Путин.

В своём обращении Путин высоко оценил поддержку сирийского народа, которую тот оказал своему президенту.

"Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов", - цитирует пресс-служба Кремля текст поздравительной телеграммы Путина.

В том, что сирийский народ любит Асада, можно убедиться, лишь посмотрев фото и видео с улиц Дамаска после объявления имени победителя президентских выборов в САР. Многотысячная толпа ликовала, люди танцевали на улицах, на крышах машин.

Путин же в своей поздравительной телеграмме также пообещал дальнейшую поддержку Сирии со стороны России в рамках борьбы с террористами и экстремистами, а также предложил помощь в восстановлении страны.