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Россия сильна, но рискует потерять часть территорий: Эксперт спрогнозировал войну с США

25 октября 2019, 11:39  •  156 • Политика
Эксперт Алексей Хлопотов спрогнозировал войну России с США, указав на то, что Москва сильна в военном плане, но рискует в ходе конфликта утратить контроль над частью территорий.
Россия может лишиться части территорий, вступив в военный конфликт с США. Об этом Ura.ru заявил военный эксперт Алексей Хлопотов.
Напомним, китайские СМИ заявили о том, что только ядерное оружие не дает США напасть на Россию. Как отметил Хлопотов, именно для этого Москве и была нужна бомба.
Москва сильна в военной сфере, что позволяет отстоять свои границы.
"Но если бы вдруг началась какая-нибудь экспансия, то Россия бы лишилась части своих территорий", - пояснил он, добавив, что никто сейчас не собирается нападать на РФ.
Ранее стало известно о том, что Министерство обороны США рассматривает возможность постепенного отказа от авианосцев в пользу развития гиперзвуковых ракет.
Как заявил РИА ФАН военный аналитик Василий Дандыкин, авианосный флот является очень дорогим удовольствием, сжигающим десятки миллиардов долларов. Кроме того, Россия нашла контраргумент, вложившись в разработку гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", которые невозможно пока перехватить.
В итоге всего двух-трех снарядов хватит для того, чтобы уничтожить почти любой американский корабль. Поэтому разница в стоимости становится очевидна.

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