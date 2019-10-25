Россия сильна, но рискует потерять часть территорий: Эксперт спрогнозировал войну с США

Россия может лишиться части территорий, вступив в военный конфликт с США. Об этом Ura.ru заявил военный эксперт Алексей Хлопотов.

Напомним, китайские СМИ заявили о том, что только ядерное оружие не дает США напасть на Россию. Как отметил Хлопотов, именно для этого Москве и была нужна бомба.

Москва сильна в военной сфере, что позволяет отстоять свои границы.

"Но если бы вдруг началась какая-нибудь экспансия, то Россия бы лишилась части своих территорий", - пояснил он, добавив, что никто сейчас не собирается нападать на РФ.

Ранее стало известно о том, что Министерство обороны США рассматривает возможность постепенного отказа от авианосцев в пользу развития гиперзвуковых ракет.

Как заявил РИА ФАН военный аналитик Василий Дандыкин, авианосный флот является очень дорогим удовольствием, сжигающим десятки миллиардов долларов. Кроме того, Россия нашла контраргумент, вложившись в разработку гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", которые невозможно пока перехватить.

В итоге всего двух-трех снарядов хватит для того, чтобы уничтожить почти любой американский корабль. Поэтому разница в стоимости становится очевидна.