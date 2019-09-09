Россия сейчас заставила трястись от страха несколько стран: Полковник ФСБ объяснил информационную атаку на нашу страну

Регулярное муссирование этой темы Клюкин связывает с выборами и попыткой неких политических сил вернуть Россию "в лоно западной демократии".

"Если мы посмотрим сейчас выступления некоторых сенаторов США, представителей Госдепа и так далее, ну, там открытым текстом сказано. Даже министр обороны заявил: если Россия не будет играть по нашим правилам, значит, мы не будем с ней сотрудничать, взаимодействовать. Вот. То есть они видят, что Россия всё сильнее и сильнее, дальше уходит из их рук. Россия начинает участвовать в формировании совершенно нового, мощнейшего экономического, ну, и, соответствующим образом, политического, военно-политического блока", - говорит экс-руководитель, добавляя, что президент буквально на днях в разговоре по поводу возвращения в G7 спросил, а что нам там делать.

По мнению эксперта, такая позиция сильно беспокоит и тревожит Запад.

"Если взять, внимательно посмотреть, как ведёт себя Китай… У него же экономика растёт по какой причине? У него двойной юань. Так, как у нас была двойная валюта в Советском Союзе. То есть юань международный и юань внутренний. За счёт этого они очень спокойно выдерживают все наезды Соединённых Штатов. Мало того, они уже полмира к рукам прибрали. И если Россия начнёт играть в этой же связке - вот от этого Америку больше всего трясёт. Не только Америку. Вы сами понимаете, что "доброжелателей", мягко говоря, наших в мире пока ещё предостаточно. А тут Макрон начинает уже делать такой откат, что мы с Россией будем взаимодействовать. Тут Германия потихоньку в нашу сторону смотрит. А это же… это как раз ястребов в Соединённых Штатах крайне беспокоит и интересует. Поэтому всё, что бы ни упало, скажем так, на мельницу новых потрясений в России, недовольства массового и так далее, оно используется. Но средства массовой информации у нас, к великому сожалению, до сих пор находятся в руках тех, которых ставил ещё Яковлев в своё время, Александр Николаевич. А это всё прозападное лобби. Вот и всё. Поэтому и идёт раскрутка такая", - резюмировал полковник ФСБ.