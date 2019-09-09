Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Говорите, какие новые трусы у Бузовой": Баранец о технологиях Запада ...
"Это неточно": ЦРУ опровергло вывоз из России ценного "крота"...
Лукашенко торгуется и снова оттягивает интеграцию (Руслан Осташко)
Девять жизней слепого Гриба
Главная / Политика

Россия сейчас заставила трястись от страха несколько стран: Полковник ФСБ объяснил информационную атаку на нашу страну

09 сентября 2019, 20:24  •  131 • Политика
Бывший руководитель аналитического подразделения "Вымпел" полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин в беседе с Царьградом объяснил, почему в очередной раз в годовщину взрыва дома на Гурьянова в социальных сетях стали муссироваться слухи о том, что якобы этот взрыв был выгоден ФСБ. По мнению бывшего силовика, сейчас Америка и другие страны "трясутся" от того, что Россия становится сильнее.
Регулярное муссирование этой темы Клюкин связывает с выборами и попыткой неких политических сил вернуть Россию "в лоно западной демократии".
"Если мы посмотрим сейчас выступления некоторых сенаторов США, представителей Госдепа и так далее, ну, там открытым текстом сказано. Даже министр обороны заявил: если Россия не будет играть по нашим правилам, значит, мы не будем с ней сотрудничать, взаимодействовать. Вот. То есть они видят, что Россия всё сильнее и сильнее, дальше уходит из их рук. Россия начинает участвовать в формировании совершенно нового, мощнейшего экономического, ну, и, соответствующим образом, политического, военно-политического блока", - говорит экс-руководитель, добавляя, что президент буквально на днях в разговоре по поводу возвращения в G7 спросил, а что нам там делать.
По мнению эксперта, такая позиция сильно беспокоит и тревожит Запад.
"Если взять, внимательно посмотреть, как ведёт себя Китай… У него же экономика растёт по какой причине? У него двойной юань. Так, как у нас была двойная валюта в Советском Союзе. То есть юань международный и юань внутренний. За счёт этого они очень спокойно выдерживают все наезды Соединённых Штатов. Мало того, они уже полмира к рукам прибрали. И если Россия начнёт играть в этой же связке - вот от этого Америку больше всего трясёт. Не только Америку. Вы сами понимаете, что "доброжелателей", мягко говоря, наших в мире пока ещё предостаточно. А тут Макрон начинает уже делать такой откат, что мы с Россией будем взаимодействовать. Тут Германия потихоньку в нашу сторону смотрит. А это же… это как раз ястребов в Соединённых Штатах крайне беспокоит и интересует. Поэтому всё, что бы ни упало, скажем так, на мельницу новых потрясений в России, недовольства массового и так далее, оно используется. Но средства массовой информации у нас, к великому сожалению, до сих пор находятся в руках тех, которых ставил ещё Яковлев в своё время, Александр Николаевич. А это всё прозападное лобби. Вот и всё. Поэтому и идёт раскрутка такая", - резюмировал полковник ФСБ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
09 сентября 2019, 05:24
Артамонов побеждает на выборах главы Липецкой области после обработки 100% протоколов
09 сентября 2019, 04:09
Глава ЦИК предложила отменить результаты выборов на двух участках в Орловской области
09 сентября 2019, 20:24
"На Колыме ещё много работы": Для фейкометов и разжигателей Баранец предложил безальтернативное наказание
09 сентября 2019, 17:09
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
09 сентября 2019, 20:24
Большинство учились там: Американские СМИ увидели в Сирии "боевую лабораторию" ВКС России
09 сентября 2019, 00:54
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2019, 13:54
"Еще 4 дня назад был "ключевым свидетелем": Разоблачены "политиче...
09 сентября 2019, 00:54
"Негодование народа слили в канализацию": Делягин дал свой прогноз по выбор...
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эк...
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых...
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2019, 13:39
"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше "отличное сообщение"
05 сентября 2019, 09:09
Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из договора о РСМД
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
08 сентября 2019, 08:39
Самая большая ошибка Польши: о русско-польских отношениях резко высказались в Rzeczpospolita
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.