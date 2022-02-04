Россия сделала выбор между государством и интернет-диктатурой • 103 • Аналитика © Depositphotos / stockasso Мужчина работает за ноутбуком Проведенный "Центром Интернет-технологий" (РОЦИТ) социологический опрос выявил, что большинство россиян поддерживают закон о "приземлении" IT-гигантов. За интригующим названием скрывается вполне приземленное — извините за каламбур — содержание. Речь о том, что с 1 января крупные иностранные IT-компании (это те, чьи сайты посещают более полумиллиона людей из России в сутки) обязаны организовать свою работу в нашей стране таким образом, чтобы российское государство имело возможность с ними непосредственно взаимодействовать и контролировать их работу. Для этого компании обязаны открыть свои представительства в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, завести форму обратной связи для пользователей на русском языке и выполнить ряд других шагов. На данный момент под действие закона подпадают тринадцать корпораций, чьи названия и сервисы прекрасно известны любому интернет-пользователю: Google, Meta, Twitter, TikTok и так далее. Так вот, согласно данным проведенного исследования, почти половина респондентов (47,9 процента) одобряют закон, 22,5 процента — не одобряют и почти треть (29,6 процента) затруднились ответить. Последняя цифра, пожалуй, самая интересная и заслуживает особого внимания, но о ней чуть ниже. Что касается деталей нововведения, то тут общественная поддержка оказалась еще более внушительной: — около 67 процентов опрошенных согласились, что в случае неисполнения требований закона о "приземлении" соответствующие IT-корпорации должны нести предусмотренную законом ответственность; — почти 55 процентов респондентов поддержали требование по открытию российских представительств; — а около 58 процентов выразили согласие с требованием по размещению на соответствующих сервисах электронной формы обратной связи для российских граждан и по регистрации личного кабинета иностранной компании на сайте Роскомнадзора. На самом деле, никакого сюрприза в полученных результатах нет. Цифры опроса отражают эволюцию как самого интернета за последнюю пару десятилетий, так и динамику его восприятия обществом (не только российским, но и в целом мировым). Другое дело, что за достаточно короткий срок (15-20 лет) произошел кардинальный переворот в трендах развития глобальной Сети, что повлекло за собой и соответствующее изменение отношения людей к ней. И в самом начале своего создания, и в значительную часть нулевых годов, когда интернет по распространенности стал по-настоящему массовым феноменом, его главным качеством и достоинством в глазах пользователей была свобода в самом широком понимании, включая отсутствие государственного контроля и зарегулированности. Любое реальное или гипотетическое вмешательство государства в интернет-жизнь тогда абсолютным большинством людей воспринималось резко негативно — как посягательство на базовые свободы и права человека. Сейчас даже немного странно вспоминать те времена и всеобщую наивность. И дело даже не в тех утопических мечтах о пространстве абсолютной свободы, куда нет хода государственному Левиафану, а в том, что будущее продемонстрировало вовсе не ту свою неприглядную сторону, о которой беспокоились люди. В те времена скептики в основном предупреждали, что без государственного регулирования интернет превратится из пространства свободы в место тотальной анархии и криминала, живущее по законам джунглей. Реальность оказалась даже более мрачной, поскольку вместо анархии возникла диктатура, причем диктатура частных коммерческих организаций. Так что в последние годы люди имеют возможность на собственном опыте убедиться, что бизнес-тоталитаризм куда более опасен, чем государственный контроль. Единственное, чему можно порадоваться, — что все это мы проходим в лайт-версии, поскольку речь все-таки о виртуальной части нашей жизни. Однако опыт все равно впечатляющий и болезненный. Идеологический детерминизм либерально-левацкого радикализма, жесткая цензура, затыкание рта неугодным (от банов до полного удаления учетных записей), меняемые на ходу правила, причем по большей части неписаные, анонимность и роботизированность репрессивных механизмов, отсутствие каких бы то ни было внешних рычагов контроля — все это стало обыденной частью пребывания в социальных сетях. Причем если по началу под зачистку попадали главным образом по "политическим" мотивам — а это все-таки крайне малочисленное меньшинство, — то теперь не осталось ни одной сферы, которая была бы "безопасной" для ведения блога (и тем более зарабатывания на нем). Кулинария, котики, мода, наука, психология — список бесконечен, и укрыться от репрессивного ока IT-гигантов негде, поскольку вы находитесь на их платформах. Вас могут наказать за то, что вы сказали, показали или сделали, хотя вы не нарушили ни единого закона или просто правила приличия страны, в которой живете. Вас могут подвергнуть рестрикциям за то, что вы выпускаете посты слишком редко — или, наоборот, слишком часто. В прошлом веке многочисленные антиутопии живописали ужасы тоталитарного будущего в исполнении государства. Однако в реальности они наступают со стороны транснационального бизнеса. Все больше людей лично сталкиваются с проявлением этого феномена — и осознают его опасность. Именно в этом объяснение цифр проведенного опроса и столь внушительной общественной поддержки создания механизмов контроля за деятельностью иностранных IT-корпораций, работающих — и зарабатывающих — в России. Ну а Facebook, Youtube, TikTok и прочие социальные платформы по-прежнему столь одержимы идеей тотального контроля над своими пользователями и столь бесцеремонны в ее реализации, что можно не сомневаться: они очень быстро приведут упомянутые в начале почти 30 процентов неопределившихся со своей позицией респондентов в стан сторонников государственной политики. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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