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Россия сделала ставки: "Это не говорит о войне уже завтра. Но..."
04 июля 2021, 12:35 • 313 • Политика
Как считает военный эксперт Виктор Кнутов, Россия сделала несколько ставок, которые позволят ей обойти на мировой арене оппонентов. Это не говорит о том, что "завтра будет война", но Москва должна быть готова к новым санкциям.
Ситуация на мировой арене изменяется в неблагоприятную сторону, однако это ещё не говорит о том, что завтра начнётся война. Об этом Царьграду заявил военный эксперт Виктор Кнутов.
Он пояснил, что России придётся работать в условиях введения новых санкций и нарастания политического давления. И это отражено в обновлённой Стратегии национальной безопасности.
Речь идёт о программе перевооружения, в рамках которой ставка делается на гиперзвуковое оружие. Безопасность же будет обеспечиваться путём сдерживания оппонентов по дипломатическим и военным каналам.
Сейчас Россия входит в топ-5 стран мира. Разумная стратегия позволит подняться на третье месте, если Москве удастся реализовать все имеющиеся возможности.
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