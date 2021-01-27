Россия сделала США предложение по ограничению стратегических вооружений

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В Кремле рассказали о своем варианте обеспечения безопасности

РФ предложила Соединенным Штатам выработать новое уравнение для обеспечения безопасности, в которое можно включить весь перечень наступательных и оборонительных вооружений. Речь идет как о ядерном, так и о неядерном арсенале, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков 27 января.

Как отметил госслужащий, для этого российская сторона считает необходимым вести диалог на основе ранних инициатив, предложенных американской стороне. Суть заключается в единой платформе, которая могла бы учитывать модернизацию не только военно-технической, но и военно-политической сферы.

Инициатива РФ направлена на расширение стратегической повестки. Москва предложила включить в нее весь вид вооружений стратегического характера.

Особое внимание, отметил Рябков, Кремль уделяет средствам, которые применяются в ходе нанесения начального удара для нейтрализации противника, либо ослабления его военного потенциала сдерживания, передает агентство Regnum.

Рябков также отметил, что односторонние уступки со стороны РФ исключены, отмечает РИА "Новости".

Как отмечает источник, в Государственной думе проходит обсуждение соглашения между Россией и Штатами о сокращении вооружений. Заключенный договор затрагивает гиперзвуковые российские системы "Авангард".

Напомним, в ходе переговоров Кремль пришел с Белым домом к единой позиции по продлению договора СНВ-3.