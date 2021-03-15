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Россия сделала предупреждение по "Крымской платформе"

15 марта 2021, 19:50  •  226 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве призвали уважать выбор населения полуострова и обратить внимание на "поощрение неонацизма" внутри Незалежной
Попытки киевского режима вернуть Крым Москва будет считать фактом агрессии против России. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Так наш дипломат призвала оценивать усилия украинских властей по привлечению других государств к созданной президентом Незалежной Владимиром Зеленским для "возвращения" Крыма новой площадки.
"Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", – цитирует РИА "Новости" Захарову.
По ее словам, киевскому режиму не дает покоя седьмая годовщина воссоединения полуострова с РФ.
Также она прокомментировала недавнее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "трех опорах", на которых будет базироваться политика Незалежной по "возвращению" российского региона. Стратегию "деоккупации" дипломат назвала "шаткой" опорой, на которой долго не устоишь".
Захарова подчеркнула, что никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымчан, включая санкции и водную блокаду, не вернут их доверие к Киеву. Представитель российского дипведомства назвала "Крымскую платформу" форумом, на котором будут обсуждаться фантомные боли руководства Незалежной.
По ее мнению, насильственная тотальная украинизация, "поощрение неонацизма", нарушения прав нацменьшинств в языковой, образовательной и культурной сферах, пропаганда русофобии и прочее еще дальше отдаляют от Киева не только население Крыма, но и самих украинских граждан.
Дипломат призвала соборную и другие страны, поддерживающие такие проекты Незалежной, уважать выбор крымчан и территориальную целостность РФ.
В конце прошлой недели из Москвы уже прозвучало заявление о том, что участие иностранных государств в "Крымской платформе" будет приравниваться к агрессии в отношении России. Об этом сообщил неназванный источник агентства РИА "Новости". Теперь это официально подтвердила высокий представитель министерства иностранных дел страны.
Киев намерен провести свое мероприятие по Крыму 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Вероятно, для этого властям Незалежной нужно будет справиться с пандемией коронавируса, что будет сделать непросто в условиях острого дефицита вакцин.

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