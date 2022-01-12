Россия сделала последнее предупреждение НАТО: Москва готова к контрсдерживанию

Москва готова перейти к политике контрсдерживания, заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко. Россия сделала последнее предупреждение НАТО.

В ходе брифинга Грушко подвёл итоги переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности.

Замминистра отметил, что позитивной повестки дня, которая объединяла бы Россию и НАТО, нет. При этом русская делегация поставила Североатлантический альянс перед фактом: если ситуация будет ухудшаться и дальше, то это чревато серьёзными рисками.

По словам дипломата, расширение НАТО на восток нацелено на подрыв безопасности России. Москва будет этому противостоять.

Россия сделала последнее предупреждение НАТО. Замминистра иностранных дел высказался предельно конкретно.

"Если НАТО переходит к политике сдерживания России, Москва перейдёт к контрсдерживанию", - произнёс он.

Грушко подчеркнул: Россия должна восприниматься государствами - членами Североатлантического альянса как страна, которая гарантирует мир на евроатлантическом пространстве. Сотрудничество возможно лишь в том случае, если НАТО примет эту роль России.