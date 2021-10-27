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Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

27 октября 2021, 12:50  •  308 • Политика
Фото: ru.depositphotos.com
Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник
Российский "Газпром" предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить согласованные с Брюсселем реформы в энергетической отрасли в обмен на более выгодные поставки газа. Об этом пишет Financial Times, заявивший, что Москва нацелена на присоединение Кишинева к Евразийскому экономическому союзу. 
Как утверждает источник, в Молдавии объявлено чрезвычайное положение из-за приближающегося "зимнего кризиса". "Газпром" сократил примерно на 30% поставки газа в постсоветскую республику после окончания долгосрочного соглашения, заявив, что готов снизить цену в новом контракте, если Кишинев пересмотрит свои соглашения о беспошлинной торговле с ЕС.
Как пишет Financial Times, ссылаясь на близкий к обсуждению проблемы источник, в перечне условий, выдвинутых российским монополистом, содержится требование отложить выполнение правил Евросоюза о либерализации газовых рынков и усиления конкуренции.
"Близкие к переговорам по этой теме два человека сообщили, что российская сторона рассматривает газовый вопрос с Молдавией в качестве инструмента для урегулирования политической ситуации с Кишиневым после вступления Майи Санду в должность президента. Эксперты выдвинули предположение, что Москва воспользовалась монополией "Газпрома" на поставки газа в страну для оказания давления на местное политическое руководство, пообещавшего покинуть политическую орбиту Москву в пользу Запада", – пишет Financial Times.
Ранее сообщалось, что молдавская делегация прибыла в Москву для того, чтобы выбить у руководства РФ уступки по поставкам газа.

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