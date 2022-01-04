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Россия сделала ход конём: На Западе признали победу Путина

04 января 2022, 09:05  •  103 • Политика
На Западе признали победу Владимира Путина на фоне проблем с "Северным потоком - 2". Так, Россия сделала ход конём и одержала верх над властями европейских стран в вопросе газовых поставок, высказал мнение колумнист одного из британских изданий.
Российский президент Владимир Путин, по сути, одержал верх над властями европейских стран в вопросе газовых поставок, высказал мнение колумнист Энтони Ашкенази в материале для британского издания Daily Express.
Так, на фоне проблем с сертификацией нового трубопровода в Европу "Северный поток - 2" Москва практически достигла согласия с Пекином по теме наращивания объёмов поставляемого в КНР голубого топлива.
Лидеры союзных держав - Путин и китайский глава Си Цзиньпин вскоре могут подписать контракт о прокладке новой газовой трубы, подчёркивает обозреватель. Притом она сможет полностью покрыть тот объём сырья, который, как предполагалось, будет поставляться в ЕС по "СП-2".
Таким образом, посредством новой мощной экспортной линии из России "Сила Сибири - 2" Пекин будет получать в два раза больше русского газа - до 50 млрд кубометров каждый год.
Это происходит в то время, когда Европа переживает серьёзный энергетический кризис,
- резюмировал журналист.

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