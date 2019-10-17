Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Предвыборные дебаты в США: Россию будет ненавидеть любой американский президент
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Русский спорт, бессмысленный и беспощадный. В чём виноваты стадионы?
Сокира, миротворцы, слуга большинства
Главная / Политика

Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в сфере безопасности

17 октября 2019, 22:54  •  12 • Политика

БРАЗИЛИА, 17 октября. /ТАСС/. Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в борьбе с терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью, а также в сфере информационной безопасности. Об этом в четверг заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой кабинета институциональной безопасности Бразилии Аугусто Элено.

"Убеждены в важности наращивания взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, а также по проблематике информационной безопасности", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Считаем важным продолжать конструктивный диалог в сфере безопасности с Бразилией как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - подчеркнул Патрушев, отметив, что российско-бразильские консультации проходят на полях встречи в Бразилиа высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Секретарь Совбеза РФ выразил признательность бразильской стороне за организацию данной конференции, а также за практическое наполнение ее повестки дня. "Рассчитываем [на встрече представителей стран БРИКС] на конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ находится в Бразилии с двухдневным визитом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
17 октября 2019, 21:39
"К сожалению, угроза ещё есть": Эксперт по антитеррору про предупреждение США о терактах в России
17 октября 2019, 15:09
Русские готовятся к войне: Поляки по-своему оценили реформу армии России
17 октября 2019, 00:09
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
17 октября 2019, 11:54
"Заслуга Сергея Шойгу": Что армия России продемонстрировала миру во время операции в Сирии
17 октября 2019, 05:24
Пусть теперь Россия и Сирия разбираются с ИГИЛ - Трамп
17 октября 2019, 02:09
Трое дипломатов США пытались попасть на режимную территорию - источник
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 октября 2019, 08:24
«Значительно увеличили потенциал»: в Польше заявили о возросшей мощи российской армии
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
17 октября 2019, 03:56
Спасибо Генпрокуратуре или ошибка Портнова
17 октября 2019, 05:24
Подожгли, чтобы не досталась России? Спецназ США спалил свою базу в Сирии - СМИ
17 октября 2019, 08:39
Происхождение «Молнии». На что способен украинский реверс-инжиниринг французской ASMP...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 23:09
«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России
11 октября 2019, 21:12
Сильное выступление Якова Кедми! Смотреть всем! Вечер с Соловьевым от 10.10.19
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию
13 октября 2019, 03:54
Венгрия углубляет проникновение в Закарпатье
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
16 октября 2019, 22:54
Американский наемник обратился к своим: "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона"
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.