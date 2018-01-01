Россия считает события в Иране внутренним делом страны

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россия считает массовые беспорядки в Иране внутренним делом страны и надеется, что ситуация будет развиваться без кровопролития. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

"Это внутреннее дело Ирана, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития".

"Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку", - добавили в Министерстве иностранных дел.

Как передавал телеканал Al Jazeera, акции протеста в Иране начались в четверг во втором по численности городе страны Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты охватили и другие города. По данным агентства Associated Press, по меньшей мере 12 человек погибли.