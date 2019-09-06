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Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым

06 сентября 2019, 09:09  •  17 • Политика

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии, которому было сделано представление от МИД Японии.

"Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий", - говорится в комментарии посольства. В российском дипломатическом представительстве также выразили надежду на то, что "Япония будет осознавать эту реальность". "Считаем, что подобные действия японской стороны не способствуют созданию благоприятной атмосферы вокруг диалога по мирному договору между нашими странами", - добавили в посольстве.

"Считаем, что укреплению отношений между нашими странами способствовала бы не передача представлений и протестов, а совместная работа, направленная на реализацию договоренностей наших лидеров о развитии всестороннего сотрудничества", - также подчеркнули в посольсвте РФ в Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в пятницу сообщил, что представление российской стороне со стороны Японии из-за открытия нового завода на Шикотане было сделано японским внешнеполитическим ведомством через посольство РФ в Японии. "5 числа представление было передано главой российского отдела МИД [Японии] посольству России [в Японии]", - заявил он.

Президент РФ Владимир Путин в среду на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий. В частности, президенту показали новый терминал Хабаровского аэропорта, новый горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении "Вертикальное" в Якутии, а также рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

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