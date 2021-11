Россия с США тайно обсуждают свою вражду, но не смогут её прекратить • 83 • Политика В России продолжают широко обсуждать статью в газете The New York Times о проходящих между Вашингтоном и Москвой "негласных" (многие пишут "тайных") и "самых глубоких за последние годы" переговорах, начавшихся после женевской встречи президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. На грани допустимого Сразу оговоримся – ничего "тайного" в самом факте переговоров, контактов между сторонами на высоком уровне нет, ведь об этом договорились в Женеве и открыто объявили тогда президенты обеих стран. Но вот подробности этих контактов были тайной за семью печатями. Инициатива проведения саммита, как известно, исходила от США. С июля высокопоставленные чиновники из администрации Байдена трижды посещали Москву, а также проводили встречи с представителями России на нейтральной территории в Финляндии и Швейцарии. Переговоры эти мало что дали, но постоянное общение чиновников помогает предотвратить выход напряжённости между США и Россией из-под контроля. С явным неудовольствием авторы статьи отмечают, что ряд тем Москва отказывается даже обсуждать с Вашингтоном. Речь идёт прежде всего о тюремном сроке для Навального и "давлении" на оппозицию. Эти переговоры, согласно The New York Times, проходят на фоне "балансирования на грани допустимого" – продолжающихся попыток сторон ослабить позиции друг друга везде, где только можно. Так, например, за девять месяцев президентства Байдена США ввели против России новые масштабные санкции, продолжают вооружать и обучать украинскую армию, угрожают киберударами по русским целям, практически прекратили выдачу гражданам России американских виз. Россия, со своей стороны, продолжает прессинговать Украину, испытывает гиперзвуковое оружие, против которого бессильна американская ПРО, разорвала отношения с НАТО, которым руководят США. "Силовые методы" России Тем не менее, отмечает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, США считают возможным сотрудничать в контроле над вооружениями, придерживаются общего с Россией мнения о необходимости восстановления ядерной сделки с Ираном. В меньшей степени позиции сторон совпадают в северокорейской проблеме. Наряду с этим существуют многие другие области, где русские-де "пытаются вставлять палки в колёса". Этот последний пассаж требует расшифровки: США готовы сотрудничать только по тем вопросам, по которым позиции их оппонентов сильны, а в тех сферах, где сильнее американцы (или им так кажется), договороспособность внезапно пропадает. Общий вывод американской газеты таков: Для Белого дома переговоры являются возможностью избежать геополитических сюрпризов, которые могут помешать реализации приоритетов Байдена – соревнования с Китаем и решения внутренних проблем. Для Путина же переговоры с самой богатой и самой сильной страной – это способ продемонстрировать международное влияние России и предстать на внутриполитической сцене в образе гаранта стабильности. Очень примечательно, что The New York Times, похоже, сама не очень-то верит в то, что замириться с Москвой получится, поскольку для США "такое сближение чревато опасностями", так как администрацию Байдена могут осудить за чрезмерную готовность сотрудничать с путинской Россией, которая продолжает подрывать американские интересы и подавлять инакомыслие. То есть, добавим от себя, держать в узде прозападные силы в стране. Газета, в частности, опасается, что сделка может не состояться из-за, внимание… "силовых методов России в условиях энергетического кризиса в Европе"! В чём же заключаются наши силовые методы? Россия, оказывается, силой навязывает несчастной Европе свой газ, требует добиться полного использования "Северного потока – 2", демонстрирует военные приготовления у украинских границ и продолжает свои кибератаки. А как с этим совместить отработку ВВС США ядерных ударов по России у её границ, продвижение инфраструктуры НАТО на Украину, зачисление Госдепом русских в число "бездомных национальностей" с предложением получать американские визы в Варшаве? Элементарно – американцы, признающие только силу, рассчитывают, что всё это поможет успеху переговоров с Москвой, что Кремль в этих условиях станет более сговорчивым. Именно так и выглядит искреннее стремление Байдена договориться с Москвой. Чего хочет Россия Американцев можно понять. Своим главным врагом они считают не Россию, а Китай, успешно оспаривающий у США звание ведущей страны мира. Причём не только в экономическом, что можно было бы пережить, но и в военном отношении. При этом сами США переживают беспрецедентный внутренний раскол: фактически сейчас есть две Америки, которые ненавидят друг друга. Страна погрязла в неподъёмных долгах, её экономика превратилась в спекулятивный пузырь, готовый в любой момент лопнуть, в реальной экономике начались сбои. Общество тяжело больно, растут расовые и социальные проблемы, налицо миграционный кризис. В этих условиях бьющаяся в конвульсиях супердержава действительно должна определиться с приоритетами и сосредоточиться на главных угрозах, в число которых – это понятно любому разумному человеку – Россия не входит. Она не нападёт первой на США и не является их экономическим конкурентом, принципиально не вмешивается во внутренние дела других стран. Москва настаивает лишь на равноправном, уважительном к себе отношении, признании своих естественных национальных интересов, прежде всего, в пределах бывших советских границ. Американские сомнения США, казалось бы, ничего не стоит удовлетворить эти естественные пожелания Москвы, чтобы превратить Россию из врага в нейтрала, сосредоточившись на более серьёзных для себя угрозах. Москву бы это тоже вполне устроило. Россия, если её не загоняют в угол, никогда не дружит с кем-то против кого-то, готова со всеми поддерживать нормальные или дружественные отношения. Прекращение травли со стороны США только повысит значение Москвы в глазах Пекина, так как это даст ей шанс диверсифицировать свою политику. Поэтому нет ни малейших сомнений в том, что Россия хочет замириться с США на приемлемых для неё условиях. Основные проблемы на этом пути две. Во-первых, это проблема доверия. В Москве, конечно, не забыли, чем закончился первый детант (так кратко называют ослабление напряжённости) – развалом страны. Помнят, как американцы обещали не продвигать инфраструктуру НАТО за пределы "старой ФРГ". Стоит ли затевать в этих условиях второй детант? Какие наши гарантии? Во-вторых, в России прекрасно видят, что американцы просто разыгрывают "русскую карту" (на правах младшего козыря) в своей внутриполитической борьбе. При необходимости – например, предвыборной – они могут договориться с нами о чём угодно, но в стране немало противников урегулирования отношений с Россией, так что у Байдена вряд ли хватит политического ресурса, чтобы практически реализовать возможные договорённости. Да и времени у американского лидера, кажется, совсем мало. Что с того? Что ж, попытка не пытка, поговорить можно – вдруг где-то действительно удастся договориться и снизить уровень напряжённости. 