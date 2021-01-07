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Россия рискует потерять Белоруссию - эксперт

07 января 2021, 15:35  •  158 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/http://www.globallookpress.com/
Москве стоит отказаться от выжидательной позиции по Минску
Несмотря на то, что протесты в Белоруссии утихли, они не прекратились. План России по политическим изменениям в Республике пока не увенчался успехом. Москва заняла выжидательную позицию, дав понять Александру Лукашенко, как полагают политологи, что тот должен уйти после принятия поправок в Конституцию. Однако Батька не готов так просто сдаться, что может привести к тому, что Россия потеряет влияние в Белоруссии. Так считает эксперт Евгений Гонтмахер.
Публицист в колонке для "МК" отмечает, что сначала предполагалось, что поправки рассмотрит Всебелорусское народное собрание. Теперь же понятно, что этого не случится в феврале 2021 года. Гонтмахер полагает, что с помощью мероприятия Лукашенко подаст сигнал Москве – он в скором времени не покинет пост президента Республики.
Эксперт утверждает, что если Россия не предпримет сейчас никаких шагов, то потеряет Белоруссию. Ведь все больше белорусов начинает хуже относиться к России. К тому же ЕС и США, скорее всего, усилят давление на Республику после вступления Джо Байдена в должность президента США. Если Запад введет новые санкции против Белоруссии, пишет Гонтмахер, то экономика страны обвалится. Станет ли Москва помогать Минску в таком случае, неизвестно.
Эксперт предположил, что события в стране будут развиваться по революционному сценарию и Лукашенко, в конце концов, свергнут. Тогда Россия, по его мнению, проиграет – народ отвернется от соседа, который еще и потеряет деньги. Новый глава Белоруссии, вне зависимости от того, кто им будет, вероятнее всего, не станет дружить с Москвой. Гонтмехер считает, что России нужно наладить контакты с Координационным советом и Светланой Тихановской, чтобы избежать тяжелых последствий. Лукашенко это не понравится, но он поймет, что потерял поддержку России, и уйдет сам. Москва же останется победителем, уверен эксперт.

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