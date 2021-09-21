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Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

21 сентября 2021, 12:30  •  208 • Политика
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Принадлежность полуострова – вопрос решенный
Крымская республика вернулась в состав Российской Федерации семь лет назад, однако политические словесные игры вокруг нашего субъекта не прекращаются. В Турции заявили, что не признают выборы в Госдуму, прошедшие на полуострове. На этот выпад уже отреагировали в российском МИД.
Свою позицию турецкая сторона объясняет тем, что до сих пор считает Крым частью Украины. С таким заявлением в очередной раз выступили представители местного МИД. Именно поэтому прошедшие думские выборы Анкара считает незаконными с юридической точки зрения.
Решительный ответ антироссийски настроенным туркам дала официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. В эфире ютуб-шоу "Соловьев Live" высокопоставленная госслужащая снова подчеркнула, что полуостров навсегда вернулся в родную гавань, и этот вопрос больше не обсуждается.
Мария Захарова заявила, что российская сторона резко отрицательно относится к подобным выпадам со стороны Турции. Такие действия Анкары могут привести к ухудшению двухсторонних отношений, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
"Мы делаем соответствующие выводы", – особо отметила дипломат.
Стоит отметить, что турецкое государство постоянно позволяет себе странные высказывания в отношении нашего полуострова. Недавно обозреватель местной газеты объявила, что Крым "принадлежит" татарам-тюркам.

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