Россия решит проблемы водоснабжения Крыма без Украины - вице-премьер

Проблемы, связанные с водоснабжением Крыма, будут решены Россией самостоятельно, для чего разработано несколько вариантов. Об этом во время поездки по полуострову сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По словам Марата Хуснуллина, ряд сложностей, связанных с подачей воды жителям Крыма, будет решён уже в этом году. В частности, речь идёт о замене труб. Вице-премьер подчеркнул, что в последние десятилетия в водоснабжение полуострова совсем не вкладывались средства: износ водопроводных труб составляет до 90%.

"Если мы максимально быстро сможем их заменить и починить, думаю, уже часть проблем с водой будет решена", - заявил Марат Хуснуллин.

Для дальнейшего развития системы водоснабжения Крыма существует несколько вариантов. Один из них - бурение скважин на дне Азовского моря. Вице-премьер отметил, что окончательного решения по данному вопросу ещё не принято.

Ранее пресная вода поступала в Крым через Северо-Крымский канал, построенный ещё в советское время, с территории Украины. Эти поставки покрывали до 85% потребляемого жителями полуострова объёма воды. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена Украиной в одностороннем порядке. После чего водоснабжение Крыма осуществлялось в основном из подземных источников, сильно обмелевших в последнее время из-за малого количества осадков.

На данный момент в некоторых районах Крыма действует определённый режим подачи воды. Симферополь снабжается водой из артезианских источников.