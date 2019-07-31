Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд

Российская сторона самым внимательным образом будет следить за ситуацией с нашим танкером Nika Spirit, который был задержан Украиной, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Как отметил заместитель министра Григорий Карасин, самое главное во всей ситуации - это освобождение людей. И этой цели удалось добиться сразу, наши моряки давно дома, напомнил дипломат. Теперь предстоит решать вопросы иного толка.

Карасин отмечает, что судно находится в частном владении.

"Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - говорит дипломат, отмечая как минимум, что следует понять, кому именно принадлежит объект и как помочь.

Теперь уже частному владельцу предстоит оспорить действия украинских представителей - в судебном порядке, сказал Карасин в эфире радиостанции "Коммерсант ФМ".

В то же время "Взгляд" напоминает, именно сегодня российское консульство направило в МИД Украины ноту с требованием прояснить ситуацию с задержанием нашего танкера.