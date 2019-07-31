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Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд

31 июля 2019, 02:09  •  37 • Политика
Россия будет следить за ситуацией с захваченным Украиной российским танкером Nika Spirit, заявил замминистра иностранных дел Григорий Карасин. В целом же Москва решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд.
Российская сторона самым внимательным образом будет следить за ситуацией с нашим танкером Nika Spirit, который был задержан Украиной, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Как отметил заместитель министра Григорий Карасин, самое главное во всей ситуации - это освобождение людей. И этой цели удалось добиться сразу, наши моряки давно дома, напомнил дипломат. Теперь предстоит решать вопросы иного толка.
Карасин отмечает, что судно находится в частном владении.
"Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - говорит дипломат, отмечая как минимум, что следует понять, кому именно принадлежит объект и как помочь.
Теперь уже частному владельцу предстоит оспорить действия украинских представителей - в судебном порядке, сказал Карасин в эфире радиостанции "Коммерсант ФМ".
В то же время "Взгляд" напоминает, именно сегодня российское консульство направило в МИД Украины ноту с требованием прояснить ситуацию с задержанием нашего танкера.

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