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Россия развязала Вторую мировую: Ходорковский сделал недвусмысленное заявление

02 июля 2021, 12:55  •  282 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский вновь отличился скандальным заявлением, недвусмысленно прокомментировав подписанный вчера президентом России Владимиром Путиным закон. По словам Ходорковского, Вторую мировую войну развязала… Россия.
Напомним, что накануне Владимир Путин подписал закон, запрещающий носить изображения Гитлера и других руководителей Третьего рейха. При этом их выступления и изображения вносятся в перечень экстремистских материалов. Запрет касается не всех изображений нацистских преступников, а именно тех, кто был осуждён Международным Нюрнбергским военным трибуналом.
В своём Telegram-канале Ходорковский иронично поддержал подписанный вчера документ фразой "всё верно", а после этого добавил весьма недвусмысленное высказывание: "а то некоторые уже забывают про вторжение советских войск в Польшу в 1939-м и думают, что Германия начала Вторую мировую в одиночку".

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