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Россия «развесила» билборды на Украине. Закарпатский чиновник выдвинул новое обвинение- СМИ
22 ноября 2018, 21:24 • 114 • Политика
В Закарпатье появились билборды с призывом побороть фашизм. Замглавы администрации региона Ярослав Галас считает, что к этому приложили руку российские спецслужбы с целью раздувания украино-венгерского конфликта, сообщает Украина.ру.
Один такой плакат сфотографировал юрист Закарпатского центра правовой помощи Роман Келемен. На нем изображены глава администрации Закарпатья Геннадий Москаль и ректор Закарпатского венгерского института Илдика Орос, а также присутствует лозунг
«Поборем фашизм вместе».
Юрист считает, что идея этих плакатов принадлежит тем же лицам, что ранее устанавливали билборды с призывом остановить сепаратистов в разгар конфликта между Украиной и Венгрией. Его подписчики в соцсетях не исключают, что плакаты могут быть заказаны самим Москалем.
Галас полагает, что и эта, и предыдущая информационные кампании запущены российскими спецслужбами. Плакаты же, по его мнению, клеили «доморощенные рекламщики», так как это было сделано без ведома владельцев рекламных площадей.
Некоторое время назад Орос, выступая в Будапеште, заявила о притеснении в Закарпатье венгров и применении при этом фашистских методов. Позднее она рассказала, что ее вызывали в Службу безопасности Украины (СБУ) для «профилактической» беседы.
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