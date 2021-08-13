Россия разрушила план. Запад рискует "измерить длину ядерной дубинки" – Мухин

Так называемый коллективный Запад пытается диктовать странам мира свои условия существования. Но Россия уже разрушила этот план. А наши соседи на западной стороне рискуют "измерить длину ядерной дубинки" в случае попытки переговорить русских, полагает Алексей Мухин.

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. А Зеленский, впав в ностальгическое настроение, вспомнил о крымских рапанах, снова заявив о том, что "Крым – это Украина". Решатся ли когда-то территориальные претензии на постсоветском пространстве? Об этой и других актуальных проблемах в студии "Первого русского" Анна Шафран беседовала с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.

Тринадцать лет назад, 8 августа 2008 года, Михаил Саакашвили решил "проверить на вшивость" русских миротворцев, подвергнув массовому обстрелу из "Градов" столицу Южной Осетии Цхинвал. Так что со своим обращением западные страны подоспели как раз к очередной памятной дате.

К странам, подписавшим это обращение – а это Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, – примкнула и Албания, что выглядит довольно странно в аспекте Косова. Хотя, как сейчас принято говорить, "вы не понимаете, это другое". Поэтому страны Запада и не собираются отзывать своё признание Косова, Хорватии или Словении.

А несколько дней назад, напомнила Анна Шафран, мы все услышали слезливые заявления украинского президента Владимира Зеленского про рапанов, которых он в детстве "ел в Крыму", и, мол, поэтому "Крым должен быть украинским".

Либо все вернутся в правовое поле, либо начнётся "измерение длины ядерной дубинки"

Правда, Зеленский "забыл" упомянуть о том, что когда он был ребёнком, рапанов в Крыму ели все жители СССР, включая эстонцев, но никто же не предлагает на этом основании отдать Крым Эстонии.

Анна Шафран: Как вы полагаете, решатся ли когда-то территориальные претензии на постсоветском пространстве, или единственная возможность для этого – воссоздать СССР или, что, на мой взгляд, правильнее – Российскую Империю?

Алексей Мухин: Подобного рода тезисы чреваты: могут появиться заявления о том, что кто-то собирается начать третью мировую войну, чтобы снова всё "переделить".

Процесс размежевания границ и в Европе, и в Евразии идёт перманентно. Можно ткнуть пальцем в карту, в любой регион, и ты поймёшь, что он проблемный. И этих проблем очень много, тот же Тайвань или Гонконг, какие-нибудь острова, то есть проблемных точек – огромное количество.

Другое дело, что некоторые страны, такие как США, Великобритания или тот же Китай, решают эти проблемы явочно-силовым порядком. При этом от некоторых соседей требуют соблюдения каких-то "правил", даже не законов, которые кто-то там придумал. На мой взгляд, этот паноптикум долго не протянет. Потому что либо странам, прежде всего США и Великобритании, придётся вернуться в правовое поле, либо мир ждёт "измерение длины ядерной дубинки".

Боюсь, что вот этот процесс нашим западным "партнёрам" очень не понравится, потому что мы за последнее время модернизировали и нарастили наш ядерный потенциал. Когда западные специалисты и эксперты начинают исследовать ядерный потенциал России, они приходят в тихий ужас, и вот тогда политики начинают "отъезжать" назад.

А пытаться-то им всё равно как-то надо! Поэтому и организуются разнообразные Крымские платформы, Восточные партнёрства, ГУАМ... Вот теперь и эти семь стран решили войти в реку дважды, потребовав от России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Но зачем, что изменится?

Я напомню, что это произошло в результате проигрыша Грузии в той войне, которую она же и развязала, убив наших миротворцев. По-моему, уже это должно заставить замолчать наших оппонентов. Просто им надо об этом периодически напоминать.

Грозит ли "Талибан"* Средней Азии? Но ОДКБ насторожилась

– Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация в Афганистане? Угрожают ли талибы бывшим советским республикам в Средней Азии и нужно ли России активно вмешиваться в ситуацию? Или Афганистан надо предоставить самому себе?

Если проанализировать ситуацию, которая сейчас складывается в Афганистане, то можно увидеть, что там просто всё возвращается на круги своя. Ведь Советский Союз в своё время вышел из Афганистана, к власти пришли талибы, но заметной катастрофы не произошло.

Да, "Талибан"* – это очень специфическая система. Она полностью игнорирует права человека. Это религиозная политическая система со всеми вытекающими последствиями. Да, есть серьёзные претензии к "Талибану"* по поводу уничтожения памятников мирового культурного наследия.

Но угрожает ли сейчас "Талибан"* республикам Средней и Центральной Азии? На мой взгляд, нет. Конечно, можно сомневаться в гарантиях, которые даёт "Талибан"* и России, и Китаю. Но, в принципе, прецедентов-то не было подобной угрозы.

Хотя, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то угроза есть, потому что "Талибан"* враждует с другой специфической религиозной организацией – с ИГИЛ**, которая тоже присутствует в Афганистане. Если "Талибан"* придёт к власти, то он выдавит ИГИЛ**. И вот здесь встаёт вопрос – куда выдавит? Вполне возможно, что выдавит как раз в страны Центральной и Средней Азии.

И тут страны этого региона, вполне разумно относясь к этой проблеме, тут же обновили формат ОДКБ, и понятно, что эту проблему они вместе с Россией будут решать военным образом. Точно так же, как мы решили эту проблему в Сирии.

Будем надеяться, что в Ливии все процессы войдут в прежнее русло

– В Ливии сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам в интервью газете New York Times заявил, что в его планы входит восстановление единства Ливии. Как вы думаете, получится ли у Саиф аль-Ислама восстановить страну? Если да – какой будет новая Ливия? И что в данной ситуации делать России?

– Давайте сразу отметим: "Талибан"* вернулся в Афганистан, Каддафи возвращается в Ливию. Это означает полное поражение США и их партнёров по НАТО в этих регионах, а процессы, запущенные когда-то убийством Муаммара Каддафи, в частности, распад Ливии, теперь идут в обратном направлении. Ливия хочет вернуться к той жизни, которую она вела до этого и, возможно, даже развить ту политическую систему дальше.

Конечно, эти процессы нужно поощрять. Устами президента Владимира Путина Россия неоднократно говорила о том, что мы выступаем не за Башара Асада, а за сохранение легитимной политической системы в стране, которая не позволяет её грабить, а именно этим занималась широкая коалиция, возглавляемая США.

Поэтому в заявлении Саифа аль-Ислама Каддафи я вижу очень позитивный момент. В этом случае США и их союзникам придётся покинуть Ливию. Конечно же, России необходимо вернуться к тем проектам, которые она реализовывала в Ливии до убийства Муаммара Каддафи и от которых тогда вынуждена была отказаться из-за начавшейся в стране гражданской войны.

Можно надеяться, что с вынужденным уходом американцев Ливия сможет запустить процессы, которые позволят ей вернуться к прежнему довольно безбедному существованию.

– Ливия была одним из самых успешных государств Северной Африки. Эта была та страна, куда в качестве гастарбайтеров приезжали арабы и египтяне. Да и в принципе, там был очень высокий уровень жизни, высокие социальные гарантии, молодёжь могла учиться за границей, молодые семьи получали квартиры, машины.

– И Сирия, и Ливан в значительной степени были светскими государствами. И Башар Асад, И Муаммар Каддафи были вполне рукопожатны для западных партнёров. Но в какой-то момент было принято принципиальное решение на Западе эти страны ограбить. А для этого их надо было маргинализовать. Что, собственно, и происходило на наших глазах.

К сожалению, у России тогда не было военного и политического потенциала, чтобы воспрепятствовать этим процессам. Мы успели под самый конец прийти в Сирию, повернув все процессы вспять. Это надо чётко понимать. И этого ни французы, ни британцы, ни тем более американцы нам не простят.

Американцам не нужны сильные лидеры в странах, которые они собираются ограбить

– Если вспомнить Ирак и то, как публично, в прямом эфире, повесили Саддама Хусейна, или кончину Муаммара Каддафи, то это вообще была абсолютно чудовищная ситуация. Сложно было представить, что такое вообще возможно.

– Самое отвратительное, что за этим наблюдали американские и европейские деятели, которые не постеснялись выложить это всё в соцсети. Они же радовались, наблюдая за казнями.

– И чем это отличалось от средневековых публичных казней? И Хусейн, и Каддафи были очень сильными и харизматичными лидерами, которые создали в своих странах очень прочную экономическую и политическую системы. Ирак тех времён – это было одно из самых развитых государств Ближнего Востока. Про Ливию я уже рассказала.

На самом деле мы понимаем, что нашим геополитическим оппонентам, в частности американцам, очень невыгодно наличие сильных лидеров. И даже если посмотреть на то, что происходит в Европе, то заметно отсутствие, по большому счёту, адекватных персонажей среди глав государств.

– Американцы отметились и в Западной Европе. Вспомним трагическую судьбу Югославии. Мне ситуация представляется следующим образом. Бомбардировками Югославии американцы показали, что они будут действовать с позиции силы. И Европа испугалась. Поэтому они и приняла традиционное для себя решение поучаствовать в разграблении, присоединяясь ко всем коалициям США. Сначала это был Ирак, потом Ливия, потом Сирия.

Европе это не делает чести, произошедшее легло грязным пятном на их репутации. Это очевидно. Именно трусливая позиция европейских лидеров, не поднявших свой голос против захватнических инициатив США, возложила на них большую часть вины.

Сейчас Россия имеет возможность сказать своё "нет", и она это делает.

– Очень хочется надеяться на то, что Россия скажет своё решительное слово, и это не позволит случиться очередной трагедии. Понятное дело, что сейчас мы, прежде всего, должны заняться собой и укрепить собственный суверенитет. Но у нас судьба такая: мы не можем заниматься только собой и не обращать внимание на то, что происходит вовне.

– Заниматься только собой невозможно. Мы живём в этом огромном многообразном мире, мы для многих являемся примером. При этом мы тоже должны брать пример с других народов. Только так, только все вместе, мы сможем победить эту тёмную силу. Победы будут за нами.

Только все вместе мы сможем победить тёмную силу. Победа будет за Россией.

Завершая программу, Анна Шафран отметила, что стабильности нет нигде. Американские элиты в принципе не мыслят себе жизни без противостояния и расширения своей идеологии на весь мир, невзирая на исторические и культурные традиции других стран и народов.

Россия выглядит на этом фоне островком стабильности, но мы должны отчётливо понимать, что против этой стабильности ведётся целенаправленная работа – как внешними, так и внутренними силами.

Поэтому мы должны хранить, холить и лелеять свою стабильность, не допуская малейших поводов для возникновения гражданского недовольства и массовых выступлений, а также не давая трибуну тем, кто готов пожертвовать Россией ради своих узких идеологических целей.

Давайте будем бдительны, будем внимательны, будем спокойны. Давайте смеяться над врагами – их это раздражает.

_______

* "Талибан" – террористическое движение, запрещённое в России.

** ИГИЛ – террористическая организация, запрещённая в России.