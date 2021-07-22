Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР разверну...
Звезда телеэкрана восхитился американцами и напомнил русским о "позорной&qu...
Главная / Политика

Россия разрушила европейскую мечту. Паника по обе стороны океана

22 июля 2021, 11:30  •  218 • Политика
Сделка по "Северному потоку 2" перевернула сознание европейских политиков. Умнейшие из них уже пришли к выводу, что "самая большая страна в мире" теперь главная, и без нее нельзя решить ни один вопрос. Рейнхардт Крумм из Вены подвел итог: уважать русских - это вопрос безопасности.
Вот это новость так новость. "Россия разрушила европейскую мечту". Не больше и не меньше. Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта (организации более чем авторитетной) Рейнхардт Крумм опубликовал в газете Франкфуртер Альгемайне (публиковаться там для немца очень престижно, сразу видно, что серьезный человек пишет серьезную статью) статью про Россию. Точнее, о том, как Европе следует к России относиться. Он написал, что «европейская мечта» почила, прежние политические представления не соответствуют действительности и Москву больше нельзя игнорировать. Для сохранения безопасности, написал Крумм, Евросоюзу придется вести переговоры с Москвой. Мы ошибались, написал Крумм, в отношении России. Мы напрасно думали, что она в состоянии упадка, что риски для безопасности низки, а отношения с Россией стабильны. Все, оказывается, совсем наоборот. По всем пунктам.
Россия, написал Крумм, готова бросить вызов Западу и идти на риск из чувства справедливости. А Европе надо с ней договариваться. Из чувства самосохранения.
Самое интересное в этой новости, что она воспринимается как новость. Крумм написал, как нам с вами кажется, совершенные банальности. Но эти банальности, трудно поверить, игнорировались в Европе даже серьезными политиками. До самого последнего времени.
Скриншот страницы faz.net
Принято было считать, что экономика России, как заявил один американский президент, "разорвана в клочья", и по большинству вопросов с ней можно не считаться. Долго было принято так считать – а тут вдруг саммит Путин-Байден, новая "Большая сделка", "Северный поток-2", который сломал всю европейскую политику…
И выходит так, что вся эта политика зависит от России и происходит по поводу России. И это нужно как-то осознать, к этому нужно как-то приспосабливаться.

Когда русские дают имена вещам

Кто-то из историков сказал, что был лишь один период, когда "русские определяли имена вещей", иначе говоря, все остальные страны Европы и мира в своем развитии, своих решениях, даже в моде следовали за русскими: это время "Священного союза", после победы над Наполеоном, с 1815-го примерно по 1848 год. Тогда (сейчас в это трудно поверить), даже прусскую военную форму шили в подражание русской.
Разумеется, это не значит, что Россия была окружена друзьями. Напротив, Франция бредила реваншем, Англия стремилась стать первой в европейском концерте и так далее и тому подобное – и дело кончилось войной, которую мы теперь называем "Крымской", войной объединенной тогдашней Европы против России.
Глядя на мировую политику сегодня, трудно отделаться от мысли, что она – вся – снова происходит постольку, поскольку существует Россия.
Вот, например, мысль из интервью главного редактора Московского центра Карнеги Александра Баунова:
Страны должны определиться, живут они вопреки Путину или для чего-то еще... Вот Германия закрывает после Фукусимы атомные станции. Она чем будет восполнять эту электроэнергию? Она же еще на ветряки не перешла с солнечными батареями, промышленность должна работать граждане должны ходить на работу, получать зарплату. И даже если Путин по этому поводу будет радоваться, радость собственных граждан для них является приоритетом. Даже те соседи, которые строят свою идентичность, противопоставляя себя Москве и то понимают, что есть интересы собственных граждан и что нельзя жить назло Путину. Нельзя, это бессмысленно.
Баунов, естественно, комментирует последние новости – "сделку" США и Германии по поводу "Северного потока". И констатирует, что эта сделка, как и, вообще, политика двух западных стран, как и вся европейская – это политика, содержание которой зависит "от Путина", от есть от России. Совершенно так же, как в первой половины XIX века вся политика строилась в зависимости (в том числе и вопреки, конечно) от Александра I, а затем от Николая I.
Баунов, разумеется, не первый и не последний, кто это констатирует. Он просто поражается: каким образом энергоснабжение крупнейшей европейской экономики оказалось в зависимости не от объективных факторов, а от отношения к России и ее политике.

Русские могут помешать себе только сами

Нам же следует констатировать нечто иное: весь мир понимает роль Путина как правителя России. Весь мир полагает, что Россия определяет своей позицией позиции всех остальных держав. В том числе и США. Разумеется, речь идет об определении реактивно-враждебных позиций, о том, что смысл и назначение политик Запада – сдерживание России. Но – не будь России, им тогда нечего было бы друг другу сказать, а в самом их существовании не имелось бы никакого смысла.
Весь мир, повторю, это понимает. И сравнивает ситуацию, конечно, не со временами до первой обороны Севастополя, а с временами первой «Холодной войны» – после 1948 года, когда планета представляла собой поле противостояния России с союзниками и США с их союзниками. Весь мир считает это очевидным – и только в самой России почему-то до сих пор сохраняется традиция самоуничижения, представления о том, что мы – сиволапые, неразвитые, отсталые и находимся где-то на периферии цивилизации. Это почтенная традиция – в те же времена Священного Союза проповедь о том, что Россия может подать миру лишь отрицательный пример, что мы ничего не создали, написал великий Петр Чаадаев. И тогда, и сейчас эта традиция находилась в разительном противоречии с наблюдаемой реальностью.
Но - тем хуже для реальности! Большинство российских либералов во все времена желали не только поражения своей Родины (измена Родине – вообще главный квалифицирующий признак русского либерального интеллигента) но и, ещё до поражения, признания ее ничтожества. Доходит до отрицания общепризнанных фактов – например, что Россия располагает 6-й экономикой мира (в пересчете ВВП по ППС) или что с Россией считаются как с крупнейшей державой большинство стран в обоих полушариях, или что Россия остается одной из трех космических держав…
Господин из Вены сообщает своим читателям, что Германии (и все остальным) приходится иметь дело с "самой большой страной на Земле" – как партнерам, конкурентам или противникам. И это данность, хочешь не хочешь. А наши "патриоты заграницы" все причитают: мы маленькие, слабые, никакие, почему это они к нам относятся с уважением? Вот потому и относятся. Считать умеют, глядеть умеют, и этому не худо бы у них поучиться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






218
Источник
Похожие новости
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вторжения
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе России
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"
22 июля 2021, 06:00
Зеленского сравнили с разносчиком пиццы: "Позорище и унижение"
22 июля 2021, 04:10
Украина и Польша обвинили США и Германию в неадекватности: "Будем противодействовать"
22 июля 2021, 02:20
"It is the market, stupid": За соглашением ФРГ и США по "Северному потоку - 2" увидели миф
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2021, 04:10
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевате...
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вт...
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе Р...
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "С...
22 июля 2021, 06:00
Зеленского сравнили с разносчиком пиццы: "Позорище и унижение"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2021, 07:35
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
18 июля 2021, 14:00
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.