Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

Россия разработает систему оповещения об угрозе ареста за рубежом

23 марта 2021, 14:50  •  164 • Политика
Российская Федерация разрабатывает систему для того, чтобы соотечественники через IT-сервисы могли оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня» глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Парламентарий отметил, что подобная платформа позволит оказывать противодействие незаконным арестам россиян. По его словам, такой практикой также пользуются в США.
28 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с 2008 года по запросу США в третьих странах были произведены аресты более 50 российских граждан. По ее словам, это неправомерные действия американской власти. Она отметила, что политически мотивированные задержания россиян, к сожалению, всё чаще становятся предметом работы ведомства.
20 июня 2020 года посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что около 100 россиян находятся в заключении в стране. По его словам, по надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам. Он выразил надежду, что российские граждане смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года и что власти США учтут уже отбытые россиянами длительные сроки заключения.
В прошлом году российское внешнеполитическое ведомство также порекомендовало гражданам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами. МИД указал, что, сталкиваясь с американской юстицией, россияне нередко имеют дело с правовым произволом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



164
Источник
Похожие новости
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
23 марта 2021, 08:25
В кремлёвском пуле показали запрещённое для Байдена видео с Путиным: "Только не показывайте"
23 марта 2021, 01:05
Глава европейской дипломатии ответил на обвинения Путина, повторив его же слова
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий прези...
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с ...
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО ...
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла...
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
21 марта 2021, 16:05
"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
16 марта 2021, 16:55
"Для Украины будет трагический конец": Китай может ударить по самому больному месту Киева
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.