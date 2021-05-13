Россия разочарована Германией в Совете Европы из-за Крыма - Захарова

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В отношениях между Старым Светом и РФ может произойти новый виток кризиса

Москва разочарована шестимесячным председательством Берлина в Комитете министров Совета Европы из-за позиции по Крыму. Последствия этого еще долго придется исправлять. Об этом заявила на сегодняшнем традиционном брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, именно под руководством Германии была организована атака на Россию. Дипломат отметила, что 11 мая Брюссель сделал еще один шаг на пути конфронтации с Москвой, причем вопреки сделанным накануне заверениям главы евродипломатии Жозепа Борреля в отношении РФ.

"В который уже раз, злоупотребив своим большинством в Совете Европы, они одобрили украинский проект решения КМСЕ по ситуации с правами человека в Крыму", – цитирует РИА "Новости" представителя Смоленской площади.

В МИД совсем не видят смысла в том наборе "ложных утверждений и абсурдных обвинений", которые звучат в адрес Москвы.

"Все эти шаблоны о якобы оккупации, о якобы дискриминации крымских татар и украинцев – все это хорошо известно, отрабатывается нашими партнерами регулярно", – заметила Захарова.

Она подчеркнула, что все эти обвинения не имеют ничего общего с реальным положением дел в российском Крыму.



"Прискорбно, что Германия завершает свое председательство на этой в общем-то тревожной ноте", – резюмировала Захарова.

Напомним, 10 мая Боррель заявил, что все страны-участницы ЕС не хотят обострять отношения с Россией. Выразив поддержку Чехии и Болгарии на фоне дипломатического конфликта с РФ, испанец между тем указал, что Брюссель не должен продолжать эскалацию напряженности с Москвой. Также Боррель сообщил, что новых антироссийских санкций не планируется.



Дипломат считает, что будет трудно после председательства Берлина в КМСЕ вернуться в объединительной повестке и, возможно, всех нас ждет очередной виток кризиса в отношениях между Европой и РФ.