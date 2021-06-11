Россия ратифицировала поправки к конвенции о преступлениях на воздушных судах

Президент России Владимир Путин подписал закон «О присоединении Российской Федерации к Протоколу, изменяющему Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов», его опубликовали в пятницу, 11 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присоединиться от имени Российской Федерации к протоколу, изменяющему конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, от 4 апреля 2014 года», — сообщается в тексте закона.

В настоящий момент Россия выполняет Токийскую конвенцию, принятую в 1988 году о преступлениях на борту воздушных судов. Протокол, изменяющий ее, был подписан в 2014 году в Монреале.

В результате присоединения к нему Россия сможет осуществлять контроль в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на ее территории, и воздушного судна авиакомпании, осуществляющей деятельность в стране.

Также протокол содержит положения, предоставляющие юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами, уточняются виды запрещенного поведения на борту воздушного судна.

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