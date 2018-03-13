Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет...
Сорос устраняет в Словакии пророссийского премьера
«Нежданик», «Сталин» и «Песец»: такие названия предлагают дать новому российском...
Да, мы скатились, ну тай шо?
Главная / В России

Россия расторгнет газовые контракты с Украиной через 2 года

13 марта 2018, 21:09  •  208 • В России

Расторжение контрактов «Газпрома» с украинским «Нафтогазом может занять полтора-два года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в понедельник в подмосковных «Горках». По словам Миллера, решение расторгнуть газовые контракты связано с желанием избежать будущих миллиардных штрафов, которые Украина собирается взыскать с «Газпрома» через международные инстанции.

Напомним, с чего все началось. В 2009 году Россия и Украина подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд самой Украины, а второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Срок действия контрактов истекает 31 декабря 2019 года. Конфликт разгорелся спустя три года после заключения контрактов. С 2012 года «Нафтогаз» стал брать меньше газа, чем было прописано в контракте, а с ноября 2015 года вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. «Газпром» в результате понес многомиллиардные убытки. Начались судебные разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Суд подтвердил долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки газа в 2013-2014 годах в размере 2 миллиардов долларов (хотя «Газпром» требовал взыскать 3,4 млрд. долларов). При этом суд снизил прописанный в контракте обязательный годовой объем закупок у «Газпрома» с 52 до 5 млрд кубометров газа. А вот с требованием украинцев еще и снизить им цену на газ суд не согласился.

Что касается второго контракта — о транзите российского газа в Европу, то по нему «Газпром» должен был прокачивать через Украину 110 млрд кубометров газа ежегодно. При этом в контракте оговаривалось, что ежегодный объем поставок газа в Европу будет уточняться в допсоглашениях к контракту в зависимости от обязательств «Газпрома» перед европейскими потребителями. «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в недопоставке согласованных объемов по транзиту и потребовал выплатить за это штраф в 17 миллиардов долларов. В ответ на это Стокгольмский суд решил, что «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд. долларов. В «Газпроме» с этим не согласились и решили разорвать контракты с Украиной.

- Нафтогаз Украины сразу же сделала заявление о том, что за предстоящие 2018-2019 годы взящет с нас еще штрафы на основании решения Стокгольмского арбитража. Мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, - объяснил Алексей Миллер.

При этом, по его словам, никаких рисков для транзита российского газа в Европу через Украину сейчас нет.

- Если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны «Нафтогаза», - уточнил глава «Газпрома».

- Украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины, - сказал Дмитрий Медведев.

При этом он обратил внимание, что ЕС и США не имеют права влиять на отношения «Газпрома» и «Нафтогаза».

- Я имею в виду отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из Европейского союза, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепартамента США. Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел к двусторонним отношениям между «Газпромом» и его украинским контрагентом отношения не имеют, - заявил Медведев.

Попытками перекроить действующие газовые контракты Киев, по сути, сам роет себе могилу. Россия будет изо всех сил двигать новые газотранспортные проекты поставки российского газа на зарубежные рынки - «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Рано или поздно Украине все же придется научиться жить в условиях конкуренции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

208
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 12:54
«Однозначное вмешательство»: как США и Германия пытаются повлиять на президентские выборы в России
13 марта 2018, 21:09
«Нежданик», «Сталин» и «Песец»: такие названия предлагают дать новому российскому супер-оружию
13 марта 2018, 14:39
Власти Крыма ответили главе дипломатии ЕС на слова о непризнании выборов на полуострове

Загрузка...
13 марта 2018, 01:39
Спецоперация
13 марта 2018, 17:54
Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
13 марта 2018, 21:09
Владимир Путин - о коррупции в Дагестане: Они же забирают ваши деньги, деньги ваших детей!
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 03:09
Газ голову кружит: Порошенко запутался в словах, предвкушая деньги "Газпрома"
07 марта 2018, 07:39
Сирия и Россия в шаге от провала «афринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фронта»
11 марта 2018, 05:54
Перешла на гиперзвук: Минобороны опубликовало видео боевого запуска ракеты "Кинжал"
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
08 марта 2018, 03:09
Звёздно-полосатые в шоке! США не пришли в себя после послания Путина (РАКЕТА.News)
12 марта 2018, 07:54
Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.