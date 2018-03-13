Россия расторгнет газовые контракты с Украиной через 2 года

Расторжение контрактов «Газпрома» с украинским «Нафтогазом может занять полтора-два года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в понедельник в подмосковных «Горках». По словам Миллера, решение расторгнуть газовые контракты связано с желанием избежать будущих миллиардных штрафов, которые Украина собирается взыскать с «Газпрома» через международные инстанции.

Напомним, с чего все началось. В 2009 году Россия и Украина подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд самой Украины, а второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Срок действия контрактов истекает 31 декабря 2019 года. Конфликт разгорелся спустя три года после заключения контрактов. С 2012 года «Нафтогаз» стал брать меньше газа, чем было прописано в контракте, а с ноября 2015 года вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. «Газпром» в результате понес многомиллиардные убытки. Начались судебные разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Суд подтвердил долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за поставки газа в 2013-2014 годах в размере 2 миллиардов долларов (хотя «Газпром» требовал взыскать 3,4 млрд. долларов). При этом суд снизил прописанный в контракте обязательный годовой объем закупок у «Газпрома» с 52 до 5 млрд кубометров газа. А вот с требованием украинцев еще и снизить им цену на газ суд не согласился.

Что касается второго контракта — о транзите российского газа в Европу, то по нему «Газпром» должен был прокачивать через Украину 110 млрд кубометров газа ежегодно. При этом в контракте оговаривалось, что ежегодный объем поставок газа в Европу будет уточняться в допсоглашениях к контракту в зависимости от обязательств «Газпрома» перед европейскими потребителями. «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в недопоставке согласованных объемов по транзиту и потребовал выплатить за это штраф в 17 миллиардов долларов. В ответ на это Стокгольмский суд решил, что «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд. долларов. В «Газпроме» с этим не согласились и решили разорвать контракты с Украиной.

- Нафтогаз Украины сразу же сделала заявление о том, что за предстоящие 2018-2019 годы взящет с нас еще штрафы на основании решения Стокгольмского арбитража. Мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, - объяснил Алексей Миллер.

При этом, по его словам, никаких рисков для транзита российского газа в Европу через Украину сейчас нет.

- Если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны «Нафтогаза», - уточнил глава «Газпрома».

- Украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины, - сказал Дмитрий Медведев.

При этом он обратил внимание, что ЕС и США не имеют права влиять на отношения «Газпрома» и «Нафтогаза».

- Я имею в виду отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из Европейского союза, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепартамента США. Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел к двусторонним отношениям между «Газпромом» и его украинским контрагентом отношения не имеют, - заявил Медведев.

Попытками перекроить действующие газовые контракты Киев, по сути, сам роет себе могилу. Россия будет изо всех сил двигать новые газотранспортные проекты поставки российского газа на зарубежные рынки - «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Рано или поздно Украине все же придется научиться жить в условиях конкуренции.