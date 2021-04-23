Россия расставила точки над Україной

Владимир Путин заявил, что готов в любое удобное время принять в Москве президента Украины, который в последние недели как только не выражал свое горячее стремление пообщаться с российским лидером. Дело даже дошло до записи Владимиром Зеленским специального видеообращения.

Это высказывание президента России стало не единственным знаковым событием четверга по украинскому направлению. За один день Москва обеспечила мировую политику целым букетом внушительных информационных поводов, каждый из которых попал в фокус пристрастного внимания как журналистов, так и официальных лиц.

Днем министр обороны Сергей Шойгу принял решение о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах, отдав распоряжение вернуть войска в пункты постоянной дислокации. Реакцией на эту новость отметились и украинские власти, и представители НАТО.

Киевские медиа, разумеется, заявили об очередной грандиозной перемоге, поскольку, по их мнению, Москва просто испугалась нападать на Украину. Западные СМИ оказались несколько более вменяемы и продолжили рефлексировать на тему "а планировала ли Россия в принципе военную агрессию против юго-западной соседки".

Ну а вечером Владимир Путин прокомментировал текущую ситуацию. И хотя наибольшее оживление вызвали его слова о возможности встречи с Зеленским в Москве, политически более значимыми являются, пожалуй, другие заявления президента. Во-первых, что урегулирование конфликта в Донбассе украинские власти должны обсуждать с руководством ДНР и ЛНР. А во-вторых, что стремление Киева перенести переговорную площадку из Минска в другой город является не более чем попыткой уклониться от исполнения договоренностей.

Фактически Россия вчера поставила жирную точку в военно-политической эскалации последних недель вокруг Донбасса. Несомненно, еще будет сказано немало слов причастными к ситуации людьми. Будут встречи, заявления, переговоры и прочие положенные элементы политического процесса. Скорее всего, еще некоторое время будет продолжаться обострение на линии разграничения.

Но самый опасный вариант — в виде полномасштабного возобновления войны в Донбассе — изъят из повестки. В отличие от прошлых лет, на этот раз подобное развитие событий нельзя было исключать, поскольку за последние полгода на Западе заметно укрепили свои позиции политические силы, которые могли счесть его не просто приемлемым, но и выгодным.

А не допустила его именно Россия, которая отказалась действовать по навязываемому ей сценарию.

В результате Штаты и Европа вновь оказались перед сакраментальным вопросом: готовы ли они деятельно поддержать киевскую военную авантюру исключительно ради местечковых планов и интересов украинских властей. Ничего удивительного, что ответ, как и все предыдущие годы, оказался отрицательным.

В сухой же остаток выпали незамысловатые соображения Киева, пытающегося выбраться из все более безнадежного тупика, в котором сошлись невозможность для него выполнить взятые на себя по Минским соглашениям обязательства, усталость Запада от Украины и общие мрачные перспективы для страны. Ну а виньеткой тут служит неиссякаемая потребность украинских лидеров в причастности к большой политике — стремление сидеть за одним столом с лидерами великих держав, давать вместе с ними пресс-конференции, попадать на первые страницы мировых СМИ.

Так что Киев в очередной раз проделал полный круг бесплодных провокаций и громких заявлений — и по вопросу Донбасса вернулся ровно в ту же точку, в которой находится с февраля 2015 года.

Собственно, именно об этом прямо и сказал вчера российский президент. Альтернативы Минским соглашениям нет, как нет замены белорусской столице как месту переговоров. Украина надоела своими незатейливыми интригами, пытающимися представить Москву стороной конфликта, в то время как на самом деле ей необходимо договариваться с республиками Донбасса. И вообще предыдущие события показали, что России с Владимиром Зеленским разговаривать бессмысленно и просто не о чем, но, если ему очень надо, пусть приезжает в Москву.