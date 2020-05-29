Россия расширяется в Сирии? Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с Дамаском

Российский лидер Владимир Путин распорядился, чтобы представители Минобороны и МИД РФ договорились с Дамаском о передаче в пользование нашим вооружённым силам дополнительной недвижимости и участка акватории.

Соответствующий указ был обнародован на сайте правовых сведений. Ранее данное предложение внесло правительство России.

Теперь сотрудникам военного и дипломатического ведомств РФ предстоят переговоры с представителями законной власти Сирии. По достижении соглашения Путин поручил подписать от лица государства соответствующий договор.

В одобренный кабмином проект протокола также можно вносить корректировки, которые не меняют принципиальным образом суть соглашения.

Напомним, Россия располагает на сирийской территории двумя базами, находящимися на побережье Средиземного моря, - авиационной в Латакии и морской в Тартусе.