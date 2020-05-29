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Россия расширяется в Сирии? Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с Дамаском

29 мая 2020, 20:55  •  43 • Политика
Российский лидер Владимир Путин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с Дамаском по поводу передачи в пользование нашим вооружённым силам дополнительной недвижимости и участка акватории.
Российский лидер Владимир Путин распорядился, чтобы представители Минобороны и МИД РФ договорились с Дамаском о передаче в пользование нашим вооружённым силам дополнительной недвижимости и участка акватории.
Соответствующий указ был обнародован на сайте правовых сведений. Ранее данное предложение внесло правительство России.
Теперь сотрудникам военного и дипломатического ведомств РФ предстоят переговоры с представителями законной власти Сирии. По достижении соглашения Путин поручил подписать от лица государства соответствующий договор.
В одобренный кабмином проект протокола также можно вносить корректировки, которые не меняют принципиальным образом суть соглашения.
Напомним, Россия располагает на сирийской территории двумя базами, находящимися на побережье Средиземного моря, - авиационной в Латакии и морской в Тартусе.

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