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Россия расширила список "persona non grata" дипломатом из Северной Македонии
10 июня 2021, 12:50 • 131 • Политика
МИД России официально вручил временному поверенному в делах республики Северной Македонии ноту, объявив одного сотрудника посольства "persona non grata".
Россия в качестве ответной меры объявила "persona non grata" сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, сообщили в МИД.
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