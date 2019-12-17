Россия расширила санкции в отношении Украины

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в список внесены еще девять человек - чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще двоих украинцев из перечня исключили. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

В ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В декабре 2018 года первоначальный список был расширен. Тогда Медведев пояснял, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Кроме того, кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен.

Под запрет подпадают кукурузный глюкоза и фруктоза, крахмал, медицинские воздуховоды и трубки, кровоостанавливающие жгуты, грелки катетеры и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на котлы центрального отопления и радиаторы, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России на Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу 17 декабря.